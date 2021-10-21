Mahkûm yakınları eylemde: İnsanca yaşam hakkı istiyoruz
Merkezi Cezaevi'ndeki mahkumların yakınları İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapıyor. YENİDÜZEN’e konuşan mahkum yakınları, şartlı tahliye talebinde bulundu
A+A-
Merkezi Cezaevi'ndeki mahkumların yakınları İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapıyor. YENİDÜZEN’e konuşan mahkum yakınları, şartlı tahliye talebinde bulundu, cezaevindeki sağlık koşullarının iyi olmadığını söyledi. Yeni Cezaevi'ne taşınan mahkumların ilk günden beri susuz yaşadığını iddia eden mahkum yakınları, "İnsanca yaşam hakkı istiyoruz" sloganları attı. Eylemciler, "Dikkat Cezaevi kapasitesi 270, tutuklu sayısı 650", "Af istiyoruz, "Ya bu işe çare bulun ya da sorumlusu siz olun" pankartları açtı.
Fotoğraf Hüseyin Özbarışcı
Cezaevinde vaka sayısı 124 oldu
Bu haber toplam 251 defa okunmuştur