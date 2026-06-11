MAHKEME İLANI
MAHKEME İLANI
(D.M: BOŞANMA-VELAYET-NAFAKA)
GAZİMAĞUSA AİLE MAHKEMESİNDE
Dava No: 117 /2026
Davacı: Gizem Kömürcügil n/d Gizem Aslan, Ahmet İbrahim Sokak, 19. Blok D 148,
Dumlupınar,Gazimağusa.
ile
Davalı: Kamil Kömürcügil, Adresi Meçhul, Londra-İngiltere.
Arasında.
(a) Yukarıdaki (b) davacı tarafından
(a) Yukarıdaki (d) davalı tarafına
aleyhinize ikame edilmiş olan davanın duruşması için 2026 yılı ……………… ayının …….’ncı ………….. günü öğleden önce saat 08.30’da (c) Mağusa Aile Mahkemesi’nde hazır bulunmanız bu Celpname ile emrolunur.
Davacının davadaki talebi işbu celpnamenin arkasındaki Talep Takririnde beyan edilmektedir.
Davacının Tebliğ adresi (e): Evkaf Apt, Kat 2, D.7-Mağusa’dır.
Malumunuz olsun ki yukarıda belirtilen günde Mahkemede hazır bulunmakta kusur ederseniz gıyabınızda davacı davayı ileri sürebilir ve hüküm verebilir.
2026 yılı MAYIS ayının 18 günü kaydedilip mühürlenmiştir.
Aslına Uygundur. Av. Öner ŞERİFOĞLU
Mukayyit. &
Av. Eylem ŞERİFOĞLU
(Davacı Tarafından Avukatlar)
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- Sokağı ve eğer varsa numarası dahil olmak üzere tam adresinizi yazınız.
- Davalının, eğer biliniyorsa meşguliyetini yazınız.
- Duruşmanın yapılacağı kasaba veya köyü yazınız.
- Davacının meşguliyetini yazınız.
- Davacıya tebliğ edilecek evrakın bırakılabileceği, davanın kaydedildiği mukayyitliğin kain bulunduğu kasaba veya köyün Belediye hududu dahilinde bulunan, bir şahsın tam adını, meşguliyetini ve adresini yazınız.
- Tarih Mukayyit tarafından doldurulacaktır.
NOT:Celpname tanziminde talep takriri hükümlerine riayet edilmelidir.
TALEP TAKRİRİ
- Taraflar karı-koca olup 27/11/2011 tarihinde Gazimağusa Evlendirme Memurluğu nezdinde nikahlanıp evlendiler.
Davalının evlenmezden önceki kızlık adı ‘’Gizem Aslan’’ idi.
- Davacı, Gazimağusa’da, Muhterem Mahkemenin bölgesel yetkisi dahilinde ikamet etmektedir.
Davacı, Ekomar’da çalışmakta, asgari ücret elde etmektedir.
Davalı, evlilik akdinin gerçekleştiği tarihte ve/veya o civarlardaki bir tarihte yapıcı olarak çalışmakta idi.
Davalı, 4 yılı aşkın bir süre davacı tarafından adresi bilinmeyen bir yerde muhtemelen Londra-İngiltere’de yaşamaktadır.
- Davacı KKTC, Davalı ise KKTC-İngiltere vatandaşıdır.
- Tarafların işbu evlilikten Arda Kömürcügil (D.T: 04.07.2013) isimli bir erkek çocukları bulunmaktadır.
- Taraflar arasında işbu evlilikle ilgili olarak daha önce herhangi bir dava ikame edilmemiştir.
- Davalı, 29.03.2021 tarihinde ve/veya o civarlardaki bir tarihte, evlilik birliğini terk etmiştir.
Davalı, Londra-İngiltere’de başka bir kadınla evlilik dışı yaşamakta ve/veya evlilik dışı ilişkisi bulunmaktadır.
- Davalının Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nden temin edilen giriş-çıkış kayıtlarından da görülmektedir ki, Davalı adaya gelip gitmekte, ancak ülkeye geldiği tarih ve/veya zamanlarda başka yerlerde ve/veya otelde kalmaktadır.
- Davalı, 29.03.2021 tarihinden ve/veya o civarlardaki bir tarihten bugüne değin, evlilik birliğine uğramamış, Davacı ile herhangi bir iletişimi de söz konusu olmamıştır.
Davalı, zaman zaman Küçük Arda Kömürcügil ile telefoniyen görüşmekte, Davacı ile herhangi bir teması bulunmamaktadır.
Aslına Uygundur. Av. Öner ŞERİFOĞLU
Mukayyit. &
Av. Eylem ŞERİFOĞLU
(Davacı-Müstedi Tarafından Avukatlar)
Küçük Arda ve/veya davacının herhangi bir sorun ve/veya ihtiyaçları ile ilgilenmemekte, maddi hiçbir katkı yapmamaktadır.
Davalı, Küçük Arda ile yalnızca Küçük Arda’nın doğum günlerinde temasa geçmekte, ancak bu zamanlarda dahi evlilik birliğine uğramamaktadır.
- Küçük Arda Kömürcügil, şu an 13 yaşında olup, Çanakkale Ortaokulu’nda öğrenim görmektedir.
- Davacının ve/veya küçüğün, Davalı ile herhangi bir münasebeti bulunmadığından Küçük Arda’nın eğitim, öğretim bakım ve/veya her türlü giderleri Davacı ve annesi tarafından karşılanmakta, Davacı, Küçük Arda’ya hem annelik hem de babalık yapmaktadır.
Davalının, Küçük Arda’nın ihtiyaçlarına ve/veya giderlerine ve/veya harcamalarına ve/veya masraflarına hiçbir katkısı bulunmamaktadır.
- Küçük Arda Kömürcügil’in (1) aylık ihtiyaçları ve/veya harcamaları ve/veya masrafları ve/veya giderleri ile ilgili tafsilat aşağıda belirtildiği gibidir.
a)Yiyecek,İçecek için……………………………………………………………….. 15.000 TL
b)Giyim,Kuşam,Ayakkabı vb. için …………………………………………… 10.000 TL
c)Okul Kıyafetleri için …………………………………………………………….. 3.000 TL
d)Kırtasiye masrafları için ……………………………………………………… 3.000 TL
e)Eczane,İlaç,Sağlık masrafları için…………………………………………. 5.000 TL
f)Kişisel Bakım için…………………………………………………………………. 2.000 TL
g)Cep Telefonu, İnternet…………………………………………………………. 1.000 TL
ı)Günlük ve/veya Haftalık Harçlık için günde 200 TL X 30 gün 6.000 TL
TOPLAM 45.000 TL
- Yukarıda tafsilatı verilen tüm harcamalar ve/veya masraflar ve/veya giderler Davacı tarafından karşılanmaktadır.
Davacı, asgari ücret ile geçimini sağlamaktadır.
Davacı, hem tek başına ve/veya annesinin katkıları ile evini geçindirmekte hem de oğlu Küçük Arda’nın bakım ve/veya giderlerini karşılamaktadır.
- Davacının, sadece kendi kazancı ile hayatını idame ettirmesi ve/veya oğlu Küçük Arda’nın bakım ve/veya giderlerini karşılaması zorlaşmakta hatta imkansızlaştırmaktadır. Bu nedenle Davalı’nın maddi olarak yardımına ihtiyaç duymaktadır.
- Davalı, Küçük Arda’nın ihtiyaçlarını ve/veya harcamalarını ve/veya masraflarını ve/veya giderlerini karşılayabilecek mali güce ve/veya gelire ve/veya maddi imkana sahip bir kimsedir.
- Davacı, oğlu Küçük Arda ile birlikte yaşamakta olup, oğluna kendi imkanlarıyla bir düzen sağlamaya çabalamaktadır.
Aslına Uygundur. Av. Öner ŞERİFOĞLU
Mukayyit. &
Av. Eylem ŞERİFOĞLU
(Davacı-Müstedi Tarafından Avukatlar)
Davalının 29.03.2021 tarihinden ve/veya o civarlardaki bir tarihten evlilik birliğini terk ettiği de göz önünde bulundurulduğunda, Küçük Arda Kömürcügil’in düzenini ve/veya bakımını sağlayan kişinin Davacı anne olduğu görülmektedir.
İşbu nedenlerle Arda Kömürcügil’in velayetinin anneye verilmesi gerekmektedir.
- Davalı, oğlu Küçük Arda ile yalnızca telefonda görüşmektedir.
Davalının sürekli adaya gelip gitmesi, herhangi bir düzeninin olmaması, Küçük Arda’ya maddi-manevi herhangi bir katkısının olmaması da dikkate alındığında, Küçük Arda’nın velayetinin Davacı anneye verilmesi daha makul olacaktır.
- Tarafların müşterek paylaşıma tabi taşınır ve/veya taşınmaz malvarlıkları bulunmamaktadır.
- Yukarıda yapılan açıklamalardan sonra, Davacının Davalı aleyhine olan talepleri aşağıdadır;
- Talep Takriri’nin 6. paragrafında belirtilenler uyarınca 1/1998 sayılı Aile (Evlenme Boşanma) Yasası’nın 24(3) maddesine göre Boşanma Hükmü verilmesi,
- Küçük Arda Kömürcügil’in velayetinin Davacı anneye verilmesi hususunda bir Emir verilmesi,
- Davalının Davacıya, Küçük Arda Kömürcügil için aylık 45.000 TL nafaka ödemesine, Davalı tarafından ödenecek nafaka miktarının Devlet Planlama Örgütünce saptanan hayat pahalılığı oranında artırılmasına Emir verilmesi,
- Dava masraflarının Davalı tarafından Davacıya ödenmesine Emir verilmesidir.
Aslına Uygundur. Av. Öner ŞERİFOĞLU
&
Av. Eylem ŞERİFOĞLU
(Davacı Tarafından Avukatlar)
MUKAYYİT
1998 Aile Mahkemeleri Tüzüğü
Madde 3 (2) tahtında paylaşıma
Konu taşınır mal varlığı listesi
(Bono hisse senedi, elde veya bankalarda mevcut nakit paralar, işinden kazandıkları, sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, çalışma gücünün kaybı dolayısıyle ödenen tazminatlar, kendi kişisel malların gelirleri, edinilmiş mal yerine ikame edilen değerler veya diğer gelir v.s)
MEVCUTLARIN AÇIKLANMASI
TAŞINIR MALLAR
YOKTUR
Tarih: …./05/2026 Davacının İmzası
Gizem Kömürcügil n/d Gizem Aslan
KK No: 244591
1998 Aile Mahkemeleri Tüzüğü
Madde 3 (2) tahtında Paylaşıma
Konu Taşınmaz Mal varlığı listesi
MEVCUTLARIN AÇIKLANMASI
TAŞINMAZ MALLAR
Kayıt
Mesaha
Mevki
Malın Cinsi
Yüz Ölçümü
Hisse
No
Kayıt No:
Pafta/Plan veya Ada No:
Parsel No:
Dönüm
Evlek
A.K
1
-
2
YOKTUR
3
4
Tarih: …../05/2026
Davacının İmzası
Gizem Kömürcügil n/d Gizem Aslan
KK No: 244591