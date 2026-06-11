MAHKEME İLANI

(D.M: BOŞANMA-VELAYET-NAFAKA)

GAZİMAĞUSA AİLE MAHKEMESİNDE

Dava No: 117 /2026

Davacı: Gizem Kömürcügil n/d Gizem Aslan, Ahmet İbrahim Sokak, 19. Blok D 148,

Dumlupınar,Gazimağusa.

ile

Davalı: Kamil Kömürcügil, Adresi Meçhul, Londra-İngiltere.

Arasında.

(a) Yukarıdaki (b) davacı tarafından

(a) Yukarıdaki (d) davalı tarafına

aleyhinize ikame edilmiş olan davanın duruşması için 2026 yılı ……………… ayının …….’ncı ………….. günü öğleden önce saat 08.30’da (c) Mağusa Aile Mahkemesi’nde hazır bulunmanız bu Celpname ile emrolunur.

Davacının davadaki talebi işbu celpnamenin arkasındaki Talep Takririnde beyan edilmektedir.

Davacının Tebliğ adresi (e): Evkaf Apt, Kat 2, D.7-Mağusa’dır.

Malumunuz olsun ki yukarıda belirtilen günde Mahkemede hazır bulunmakta kusur ederseniz gıyabınızda davacı davayı ileri sürebilir ve hüküm verebilir.

2026 yılı MAYIS ayının 18 günü kaydedilip mühürlenmiştir.

Aslına Uygundur. Av. Öner ŞERİFOĞLU

Mukayyit. &

Av. Eylem ŞERİFOĞLU

(Davacı Tarafından Avukatlar)

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Sokağı ve eğer varsa numarası dahil olmak üzere tam adresinizi yazınız. Davalının, eğer biliniyorsa meşguliyetini yazınız. Duruşmanın yapılacağı kasaba veya köyü yazınız. Davacının meşguliyetini yazınız. Davacıya tebliğ edilecek evrakın bırakılabileceği, davanın kaydedildiği mukayyitliğin kain bulunduğu kasaba veya köyün Belediye hududu dahilinde bulunan, bir şahsın tam adını, meşguliyetini ve adresini yazınız. Tarih Mukayyit tarafından doldurulacaktır.

NOT:Celpname tanziminde talep takriri hükümlerine riayet edilmelidir.

TALEP TAKRİRİ

Taraflar karı-koca olup 27/11/2011 tarihinde Gazimağusa Evlendirme Memurluğu nezdinde nikahlanıp evlendiler.

Davalının evlenmezden önceki kızlık adı ‘ ’Gizem Aslan ’’ idi.

Davacı, Gazimağusa’da, Muhterem Mahkemenin bölgesel yetkisi dahilinde ikamet etmektedir.

Davacı, Ekomar’da çalışmakta, asgari ücret elde etmektedir.

Davalı, evlilik akdinin gerçekleştiği tarihte ve/veya o civarlardaki bir tarihte yapıcı olarak çalışmakta idi.

Davalı, 4 yılı aşkın bir süre davacı tarafından adresi bilinmeyen bir yerde muhtemelen Londra-İngiltere’de yaşamaktadır.

Davacı KKTC, Davalı ise KKTC-İngiltere vatandaşıdır.

Tarafların işbu evlilikten Arda Kömürcügil (D.T: 04.07.2013) isimli bir erkek çocukları bulunmaktadır.

Taraflar arasında işbu evlilikle ilgili olarak daha önce herhangi bir dava ikame edilmemiştir.

Davalı, 29.03.2021 tarihinde ve/veya o civarlardaki bir tarihte, evlilik birliğini terk etmiştir.

Davalı, Londra-İngiltere’de başka bir kadınla evlilik dışı yaşamakta ve/veya evlilik dışı ilişkisi bulunmaktadır.

Davalının Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nden temin edilen giriş-çıkış kayıtlarından da görülmektedir ki, Davalı adaya gelip gitmekte, ancak ülkeye geldiği tarih ve/veya zamanlarda başka yerlerde ve/veya otelde kalmaktadır.

Davalı, 29.03.2021 tarihinden ve/veya o civarlardaki bir tarihten bugüne değin, evlilik birliğine uğramamış, Davacı ile herhangi bir iletişimi de söz konusu olmamıştır.

Davalı, zaman zaman Küçük Arda Kömürcügil ile telefoniyen görüşmekte, Davacı ile herhangi bir teması bulunmamaktadır.