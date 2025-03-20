MAHKEME İLANI

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“Su kaynakları yönetim planı ile kuraklığa karşı eylem planı hazırlanmalı”
"Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı" raporu Meclis'e sunuldu
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Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat Atölyesi ödülleri 27 Mart’ta veriliyor
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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü 2025-26 Güz Dönemi başvuruları açıldı
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Erhürman: Çözüme ancak diyalog ve diplomasiyle ulaşılabilir
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