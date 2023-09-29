Mağusa’daki okulların sorunları yerinde incelendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, devlet okullarındaki eksiklikleri gündeme getirmek için başlattığı "Karanlık Yeter Işık Ol! " eylemlerinin ardından, bölge milletvekilleri ve parti ilçe yöneticilerinden oluşan heyetle, okul ziyaretlerine başladı.

CTP heyeti, ziyaretlerin ilk gününde Alasya İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Namık Kemal Lisesi ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi'ne ziyarette bulundu.

Sorunları yerinde görmek ve sorunların olumsuz sonuçlarına öğrencileriyle birlikte en çok maruz kalan öğretmenleri yerinde dinlemek amacıyla başlatılan ziyaretlerde, CTP'nin hem güncel sorunların çözümüyle ilgili hem de eğitim kalitesini artırmak için uygulayacağı politikalar anlatıldı.

CTP'nin eğitim politikalarını memnuniyetle karşılayan öğretmenler, özellikle de okullardaki alt yapı eksiklikleri ve depreme dayanıklı olmayan okul binaları ile ilgili görüşlerini paylaştılar.

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorunların giderilmesi için hiçbir girişimde bulunmadığından yakındılar.