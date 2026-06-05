Mağusa’daki İngiliz Yüksek Komiserlik binası restore ediliyor

Gazimağusa Belediyesi’nin, İngiliz Yüksek Komiserlik binasının korunması, restore edilmesi ve yeniden işlevlendirilmesi amacıyla çıktığı ihale sonucunda mukavele imzalandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, mukavele, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile ihaleyi kazanan şirketin direktörü Burçin Burak tarafından imzalandı.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Anıtlar Yüksek Kurulu’nun izin ve onayları doğrultusunda yürütülecek proje kapsamında, İngiliz Yüksek Komiserlik binası, restorasyon çalışmalarının ardından kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılacak.

İmzalanan sözleşmeye göre, İngiliz Yüksek Komiserlik binası restorasyon İşleri, teknik şartnameler, projeler ve ihale dokümanlarına uygun şekilde anahtar teslim olarak yürütülerek, yer tesliminden itibaren 8 ayda tamamlanacak.

Yüklenici firma, hazırlık, belgeleme, güvenlik, şantiye organizasyonu, temizlik, söküm, taş, sıva, ahşap ve metal elemanların özgün tekniklerle onarılması ile yapının kültür ve sanat işlevine uygun şekilde yeniden işlevlendirilmesinden sorumlu olacak.

Teknik şartnamede, yapının yeni işlevi “Gazimağusa Kültür ve Sanat Konağı” olarak tanımlandı ve yapıda yer alacak etkinlik salonları, atölyeler, ofisler, kafe, sergi alanları ve satış dükkanları gibi çok yönlü kullanım alanlarıyla bölge halkının kültürel, sanatsal ve sosyal ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde yeniden kurgulandı.