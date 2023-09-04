Mağusa'da yangın: Elektrik panosundan aşırı yüklenen akım yangına yol açtı

Mağusa'da Naz Kan Mamulleri'nde yangın çıktı, bina içerisindeki dolaplar, karton koliler, asma tavan ve sandviç panel hasar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre yangın saat 12.00 sıralarında, elektrik panosunun aşırı yüklenen akımdan dolayı kısa devre yapması neticesinde yangın meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.