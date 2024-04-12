Mağusa'da iki ayrı kaza

Gazimağusa’da aşırı alkolden dolayı meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmazken, 2 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Bültenine göre, Gazimağusa’da bugün sabaha karşı Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, 26 yaşındaki Deniz Dere 216 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ET 052 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarptı. Sonra kontrolsüzce üzerlerinden geçip yolun solunda bulunan boş alan içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da yine bu sabah Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 32 yaşındaki Eren İbak 194 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CV 868 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada Sema trafik ışıklarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette seyreden ve tarafında kırmızı ışık yandığı için durmakta olan 34 yaşındaki Chimaobi C.Collins Ebirim yönetimindeki PC 456 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. CV 868 plakalı araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.