Mağusa’da kaza: 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı

Gazimağusa'da bugün meydana gelen kazada,kamyon ve aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza bugün Gazimağusa’da 08.30 sularında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Ferhat BAYSU(E-40) yönetimindeki FM 594 plakalı kamyon araç ile güney istikametine doğru seyreden seyrettiği sırada Dedeoğlu Çemberine geldiğinde, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada çemberi Sema Trafik Işıkları tarafına doğru dönmekte olan Melek HİÇYILMAZ(K-43) yönetimindeki DY 623 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan DY 623 plakalı araç sürücüsü Melek Hiçyılmaz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Semih Hiçyılmaz(E-9), Şerife Hiçyılmaz(E-63), Yağmur Nisa Nemutlu(K-8), Sefa Nemutlu(E-34), Medine Nermin Nemutlu(K-8) ve Betül Nemutlu(K-35) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Aracın motorunda yangın çıktı

Çarpmanın etkisiyle DY 623 plakalı aracın ön kısmının alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Çıkan yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülerek, çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü ile kaputu, ön farları, çamurlukları ve tamponu tamamen yandı.

FM 594 plakalı kamyonun kabin bölümünün sağ yan kısmı ise yangından dolayı zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.