Mağusa’da çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı, dokuz kişi tutuklandı

Mağusa’da, dün gece, iki taraf arasında çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı, dokuz kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 23.00 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu, C.O.(E-27), S.M.A.(E-20), R.Ö.(E-24), O.E.(E-22), A.O.(E-24), A.Q.(E-23) ve M.Ş.G.(E-22) bir taraf olup, diğer taraf olan İ.K.(E-19), Y.K.(E-21) ve D.E.(E-19) ile birbirlerine vurarak kavga etti.

O sırada, C.O., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Y.K’yi sırtından ve belinden D.E’yi ise karnından yaraladı.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından D.E. taburcu olurken, Y.K. Cerrahi Servis’te tedavi altına alındı. Y.K., hariç diğer tüm şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.