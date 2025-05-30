Mağusa'da cansız kadın bedeni bulundu

Gazimağusa’da Silver Beach sahilinin yaklaşık bir kilometre kuzeyinde, deniz içerisinde cansız bir kadın bedeni bulundu.

Bu sabah 09.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Cansız bedenin bulunmasının ardından olay yeri güvenlik çemberine alındı.

Bölgede yapılan ilk incelemelerde ölüm nedenine ilişkin net bir bulguya ulaşılamazken, polis cinayet şüphesi ihtimali üzerinde duruyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.