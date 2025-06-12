KTEZO, “Toplumlar Arası Şölen” düzenliyor

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), “toplumlar arası iş birliğini ileriye taşımak ve kültürel çeşitliliğe saygıyı artırmak için” BM inisiyatifinde şölen etkinliği düzenleniyor.

KTEZO’dan verilen bilgiye göre, iki toplumlu etkinlik 18 Haziran Çarşamba günü 18.00-22.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Lokmacı’nın her iki tarafında yapılacak. Etkinliğe hem Lefkoşa Türk Belediyesi hem de Lefkoşa Kıbrıslı Rum Belediyesi katılacak.

Etkinlikte, kültürel ürünlerin tanıtımı, sunumu, tadımı ve üretiminin yer alacağı stantlar yanında müzik dinletileri ve çeşitli gösterilere de yer verilecek.