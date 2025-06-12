“Annan Planı’na evet diyenler hain ve zekasız”

Son dönemde, Ersin Tatar’a verdiği destekle adından söz ettiren Türk tarih bilimci Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen konferansta yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklere hakaret etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen “Türk’ün Ebedi Davası Kıbrıs” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Annan Planı’na ‘evet’ oyu veren Kıbrıslı Türklerin “hain ve zekasız” olduğunu savundu, “Sanıyor ki Avrupalı olacak” diyerek aşağıladı.

Bunun üzerine, konferansa katılan gazeteci Hasan Hastürer, Ortaylı’ya tepki gösterdi; “Kıbrıslı Türkler, Annan Planı’na, Türkiye ile birlikte evet dedi. Kıbrıslı Türklerin yüzde 65’i hain olamaz, teşekkürler” dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen “Türk’ün Ebedi Davası Kıbrıs” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada Ortaylı, şu ifadelere yer verdi:

“Annan Planı’na güneydekiler ahmaklıklarından ve tembelliklerinden hayır dediler. Bizim buradakiler ise ‘evet’i hıyanetten dediler. Bu hiyanetin de arkasında çok zeka yok. Sanıyor ki Avrupalı olacak.”

Gazeteci Hasan Hastürer ise Ortaylı’ya yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Hocayı çok dikkatle dinledim. Kıbrıslı Türkler, Annan Planı’na, Türkiye ile birlikte evet dedi. Kıbrıslı Türklerin yüzde 65’i hain olamaz, teşekkürler.”