Güneyde 47 yaşındaki şahıs iş kazasında hayatını kaybetti

Gürcistan uyruklu 47 yaşındaki Gela Katsidis isimli işçinin dün sabah, Limasol’daki bir inşaatta çalıştığı sırada 6’ncı kattan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre dün sabah saat 08.00 sıralarında, Katsidis’in çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek yaklaşık 23 metreden düştüğünü ve hayatını kaybettiğini yazdı.

Haberde, Katsidis’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.