Mağusa’da bir restoran mühürlendi, birçok gıda ürünü müsadere edildi

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ve Gıda Mühendisleri dün yaptığı denetimlerde, bir işletmeyi mühürledi, bir işletmeye ihbar verdi ve bir çok gıda ürününü müsadere etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ekipler Gazimağusa genelinde beş restoranda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, bir restoranın hijyen koşullarının yetersiz olduğu tespit edilerek, işletme mühürlendi. Aynı işletmede, uygunsuz muhafaza koşulları nedeniyle gıda ürünlerine el konulurken, ilgili işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında bir başka işletmeye ise, hijyen koşullarındaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 48 saat ihbar verildi. Söz konusu işletmede ayrıca uygunsuz muhafaza koşulları nedeniyle yaklaşık 500 kilogram muhtelif et ürününe el konularak müsadere edildi.

Öte yandan, farklı bir işletmede, buzlukta uygun koşul ve derecede muhafaza edilmediği belirlenen donmuş gıda maddelerine de el konuldu.

Denetimler sırasında toplanan tüm ürünler müsadere edilirken, halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yasal süreçler başlatıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nin, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.