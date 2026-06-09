Mağusa’da 7 bölgede asfaltlama yapılacak

Gazimağusa Belediyesi’nin 3’üncü etap asfalt yapım işleri için sözleşme imzalandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 3’üncü etap asfalt yapım işleri ihalesini, halen devam eden 2’nci etap asfalt yapım işlerini de yürüten Güney İnşaat LTD. kazandı.

İhale sözleşmesi bugün Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Güney İnşaat Ltd. Direktörü Sertaç Uzun tarafından imzalandı.

Uluçay: “Kentin ulaşım altyapısının güçlendirmek için çalışıyoruz”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, ihaleyi yeniden Güney İnşaat Ltd.’nin kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, devam eden 2’nci etap çalışma sırasında kazanılan saha deneyiminin 3’üncü etaba da olumlu yansıyacağına inanç belirtti.

Gazimağusa’da ulaşım altyapısını güçlendirmek için planlı ve etaplar halinde ilerleyen bir çalışma sürdürdüklerini kaydeden Uluçay, kentin farklı bölgelerindeki yol kalitesini yükseltmek, güvenli ve konforlu ulaşımı desteklemek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak kalıcı yatırımları hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Uluçay, iki etap halindeki yapılacak bu asfalt yatırımlarının kent genelinde önemli bir iyileşme sağlayacağını belirtti

3’üncü etap asfalt yapım projesi kapsamında, Tuzla bölgesi, Harika Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Lala Mustafa Paşa Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Çanakkale Mahallesi, Sakarya Mahallesi, Baykal Mahallesi ve 15 Ağustos Bulvarı üzerindeki 7 bölgede asfaltlama yapılması planlanıyor.