Mağusa'da 2 tona yakın kaçak et ele geçirildi

Mağusa’da iki tona yakın kaçak et ele geçirildi.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekiplerinin dün akşamki ortak denetiminde Mağusa’daki bir kasapta gümrüğü beyan edilmemiş kuzu ve sığır eti bulundu. Bir ağılda da kulak numarası olmayan 70 küçükbaş hayvan da tespit edildi.

Yüklü miktarda gümrüksüz et

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kasapta dükkânındaki ilk kontrollerde, işletme sahibinin tasarrufunda yüklü miktarda gümrüksüz et tespit edildi. Ayrıca Gazimağusa Belediyesi mezbahasına ait olan ve önceden kullanılan 3 mührün sirkat edildiği de belirlendi.

Polis, söz konusu şahıs hakkında gümrüksüz mal tasarrufu ve sirkat suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne teslim edilen etler üzerinde bugün, Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, gümrük memurları, polis ekipleri ve Veteriner Dairesi’nde görevli veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli mühürler bulundu. Kaçak kuzu ve sığır etinin bin 160 kilogram olduğu açıklandı.

Ağılda kayıtsız hayvanlar, işletmede uygunsuz şartlar

Soruşturmada, söz konusu şahsa ait ağıl yerinde polis ve Veteriner Dairesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kulak numarası bulunmayan 70 küçükbaş hayvan tespit edildi.

Ayrıca, Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, belediye veteriner hekimi, mezbaha sorumlusu, polis ve Veteriner Dairesi ekiplerinin kasap dükkânında yaptığı kontrollerde, üzerinde mühür bulunmayan 30 kilogram ağırlığında tüm kuzu, buzlukta donmuş şekilde muhafaza edilen ve ne şekilde temin edilip tasarruf edildiği belirlenemeyen 182 kilogram kuzu kıyma, 69 kilogram dana kıyma, 337 kilogram muhtelif dana eti, 17 kilogram kuyruk yağı, 17 kilogram kelle ve ciğer olmak üzere çok sayıda et ürününe el kondu.

İşletmede ayrıca kurallara aykırı şekilde dükkânın asma katında çalışanlara ait yatakhane bulunduğu ve çok sayıda kullanılmış hayvan kulak numarası tespit edildi.

Toplam 1 ton 782 kg et müsadere edildi

Geniş kapsamlı operasyonda kaçak ve uygunsuz koşullarda muhafaza edildiği belirlenen toplam 1 ton 782 kilogram et, zabıta, gümrük ve polis ekipleri eşliğinde müsadere edildi.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan kontroller sonucunda, işletmede çalışanların sağlık ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilerek, işletme sahibine Belediyeler Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca asgari ücretin yüzde 100’ü oranında sabit para cezası uygulandı.

Polis ekipleri tarafından şahıs hakkında gümrüksüz mal tasarrufu ve sirkat suçlarından soruşturma sürdürülürken, Veteriner Dairesi ekipleri de ağılda tespit edilen kayıtsız hayvanlar ve ele geçirilen kulak numaralarıyla ilgili ayrı bir soruşturma başlattı.