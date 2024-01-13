Mağusa ve Paşaköy’de iş kazası... 2 yaralı

Mağusa ve Paşaköy’de meydana gelen iki iş kazasında 2 kişi yaralandı.

Mağusa’da 49 yaşındaki Rıza Çira, bir üniversitede çatı yapımı esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı. Çira, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde burun kesisi nedeniyle müşahede altına alındı.

Paşaköy’de Ağıllar bölgesinde meydana gelen ikinci iş kazasında, 27 yaşındaki Irshad Ahmad bir ağılda çatı temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı. Ahmad, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor