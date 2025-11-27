Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Mağusa ve Haspolat’ta uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
Mağusa ve Haspolat’ta uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Mağusa ve Haspolat’ta uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Mağusa ve Haspolat’ta, uyuşturucu tasarrufu suçundan 3 kişi tutuklandı.

A+A-

Polisten verilen bilgiye göre, Mağusa Tekant Bölgesi’nde dün gece 21.30 sıralarında şüpheli görülen P.N.A.'nın (K-27) üzerinde yapılan aramada,10 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahsın Mağusa’daki ikametgahında ve ikametgahta kalan C.E.K.K.'nin (E-25) tasarrufunda içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan Haspolat’ta dün şüpheli görülen S.D.G.'nin (E-30) kullanımındaki araçta yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,