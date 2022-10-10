Mağusa Serbest Liman’da büyük yangın

Mağusa Serbest Liman içerisinde yer alan özel bir depo alanında büyük bir yangın çıktı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. İtfaiye ve liman personeli yangına müdahale ediyor. Yangın Mağusa’da paniğe yol açarken alevler ve dumanlar kentin dört bir yanından görüldü.

Özel depo içerisinde yer alan hangi malların zarar gördüğü ya da yangının ne kadar bir alanı kapsadığı henüz bilinmiyor.

Polis yangın ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Saat 18:00 sıralarında Gazimağusa'da serbest liman bölgesi içerisinde bulunan bir depo içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Gelişmeler güncellenecek…