Mağusa Limanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandı

Çalıştığı halı yıkama şirketinde müşterilerden topladığı 2 bin 850 TL parayı konu şirkete geri iade etmediği gerekçesiyle tutuklanan zanlı D.T. yurt dışına çıkış yapmak isterken tespit edildi.

‘Müstahdem Tarafından sirkat’ suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı D.T., konuyla ilgili mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme bilgi veren polis memuru Turgay Ok, yaşananları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı D.T’nin Müstahdem Tarafından sirkat suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 11 Mayıs 2022 tarihinde 08:00 -20:00 saatleri arasında Lefkoşa'da aynı adreste sakin zanlı D.T’nin çalışmakta olduğu Halı Yıkama şirketine ait müşterilerden toplamış olduğu 2 bin 850 TL parayı konu şirkete geri iade etmeyerek sirkat ettiğini anlattı.

Polis, 12 Mayıs 2022 tarihinde zanlının Mağusa Limanı’ndan KKTC'den çıkmak üzere iken üzerinde konu şirkete ait 2 bin 835 TL nakit para ile görevli polis ekiplerince tespit edilip Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını söyleyip, alınması gereken çok sayıda ifade incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.