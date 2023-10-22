Mağusa Limanı’nda “iş kazası”

Mağusa Limanı’nda, TIR’ları yönlendirmekle görevli olan işçi, iki TIR’ın arasında sıkıştı, hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün saat 13.00 sıralarında Mağusa Limanı’nda meydana geldi.

Limanda demirli bir yük gemisinden çıkış yapmaya çalışan, 69 yaşındaki F.A.’nın kullanımındaki TIR, çıkış yapacağı sırada, TIR’ları yönlendirmekle görevli işçi 24 yaşındaki Mohammad Ramadan’ı, park halindeki bir başka TIR’a doğru iterek sıkışmasına neden olduğu açıklandı.

Polis, olayda yaralanan Ramadan’ın Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını bildirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.