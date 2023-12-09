Mağusa – Lefkoşa Anayolu’nda kaza: 2 kişi yaralandı

Mağusa – Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Dörtyol yakınlarında meydana geldi.

Yönetimindeki araçla, Dörtyol kontrollü yol kavşağında, kuzey istikametinden güney istikametine doğru dikkatsizce seyreden 24 yaşındaki Beril Yaren Alkaşi, öncelik hakkı tanımadan anayola giriş yaptı.

Alkaşi, bu sırada Lefkoşa’ta doğru ilerleyen ve kavşağa geldiğinde süratini indirmeden dikkatsizce seyreden 54 yaşındaki Mahmut Ayçiçek yönetimindeki vinç aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Beril Yaren Alkaşi ve araçta yolcu olarak bulunan Gönül Memiş kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerine müteakip Beril Yaren Alkaşi tedbir maksadı ile acil serviste müşahade altına alınırken, araçta yolcu olarak bulunan Gönül Memiş ise gögüs kafesinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.