Mağusa Kent Orkestrası, film müzikleri konseptiyle ikinci konserini verecek

Gazimağusa Belediyesi’nin (GMB) organizasyonu ile düzenlenecek konser, 12 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi (KÜKOM)’da halka ücretsiz olarak sunulacak.

Konserde orkestra şefliğini Oskay Hoca yaparken, solist olarak Burcu Durmaz sahne alacak.