Mağusa - İskele Anayolu'nda kaza...Üç yaralı

Gazimağusa - İskele ana yolunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre 85 yaşındaki Tansay Fellahoğlu yönetimindeki KG 330 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametinden İskele Granel Çemberi istikametine doğru seyrettiği esnada Sea Life Otel önlerine geldiğinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu yolun solunu muhafaza etmeyip, sağ şeride geçerek, o esnada sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden 20 yaşındaki Salih Pakarı yönetimindeki NB 210 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile NB 210 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrilirken kaza sonucu yaralanan NB 210 plakalı araç sürücüsü Salih Pakarı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Tanem Kısa ve 16 yaşındaki Atınç Alasya Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan tedavilerinin ardından gözetim altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.