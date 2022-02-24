Mağusa Belediyesi’nde grev kalktı

Mağusa Belediyesi’nde mali konularda uzlaşıya varıldı, tasarruf tedbirleriyle ilgili de mutabakat imzalandı, belediye emekçileri grevi dün akşam kaldırdı.

Mağusa Belediyesi’nde çalışanların günlerdir süren grevi dün akşam Belediye Meclis Toplantısı ardından kaldırıldı.

Mağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası Asbaşkanı Ayşegül Sakallı, Belediye Meclis Toplantısı ardından Belediye Başkanı ile mali konularda uzlaşıya varıldığını ve tasarruf tedbirleriyle ilgili de mutabakat imzalandığı gerekçesiyle grevin sonlandırıldığını belirtti.

“Grev ortak mutabakat imzalanarak anlaşmalı olarak kaldırılmıştır”

Sendika tarafından yapılan açıklamada grevin kaldırılmasıyla ilgili şu paylaşım yapıldı: “Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkan ve Yönetim Kurulu olarak 17.2.22 tarihinde başlatmış olduğumuz uyarı grevi 23.2.22 tarihi itibarıyla parasal konularda günü yakalayarak ayrıca Belediye Başkanımızla ortak mutabakat imzalanarak anlaşmalı olarak kaldırılmıştır. Üyelerimize bu süreçte bizlerle birlikte bu yolu yürüdükleri ve bizleri bu süreçte yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Bizler Sendikamızla güçlüyüz.”

MAĞUSA’DA BELEDİYE KRİZİ: Çalışan huzursuz, Mağusalı endişeli... Tam iflas!

“Haklı mücadelemize destek verin”