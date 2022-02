MAĞUSA’DA BELEDİYE KRİZİ: Çalışan huzursuz, Mağusalı endişeli... Tam iflas!

Fehime ALASYA

Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın Mağusa Belediyesi’ne yapılan 32 kişilik geçici işçi istihdamını eleştirmek ve belediyedeki sıkıntıları bir kez daha gündeme getirmek için başlattığı uyarı grevi ile hizmette de sıkıntılar doğdu.

Bazı ana caddeler üzerindeki çöplerin Belediye Yönetimi tarafından özel şirketten hizmet alınarak toplatıldığı iddia edildi, buna rağmen şehirde yer yer karşılaşılan çöp manzaraları yaşananları gözler önüne serdi.

Hem Belediye önünde grevde olan çalışanlar, hem de hizmet alamayan Mağusalılar, YENİDÜZEN’e konuştu.

Her iki kesim de mutsuzluğunu dile getirdi, ‘Mağusa için’ çözüm istedi.

Bir yıla yakındır düzensiz maaş ödemsiyle mücadele eden Belediye emekçileri, yaşadığı sıkıntıları anlattı. Vatandaş daha çok temizlik istedi…

Mağusa Türk Genel İş Sendikası ise hedeflerinin belediyenin düze çıkacağı adımlar atılması olduğuna vurgu yaptı. Sendika Başkanı Özüşen, “Amacımız sadece maaş değil” dedi.

Belediyeye yapılan 32 kişilik istihdamın ekonomik akıl ile açıklanamayacağını kaydeden Özüşen, “Sadece maaş için grevde değiliz. Maaş ödemlerinde artık alınan avanslarla birlikte devlet katkısı bile rutin maaş ödemelerini karşılamıyor. Belediye düze çıkarılmalı” şeklinde konuştu.

Emekçiler dert küpü…

Geç maaş aldığı için ödemelerinin aksadığını, evde elektriğinin kesildiğini anlatan bazı emekçiler, “tefeciden borç alıp elektriğimi açtırdım” derken, aylardır düzensiz maaş ödemesi olanlar, belediyede çalışmadığı halde maaş alanlar olduğunu dile getirdi.

“Evinde yatıp maaş alanlar varken, çalışıp maaş alamayanlar ekmek alamıyor” diyen bazı işçiler, yapılan yeni istihdamları da kınadı.

Emekliye çıkmaya korkan bazı yıllanmış personeller ise “Bizi, bu belediyeyi bu hale getirenler utansın” dedi.

Mağusa Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen:

“Borçlanıyor, çıkmaza sürükleniyoruz”

Belediyenin ekonomik durumunun çok kötü olduğunu anlatan Özüşen, diğer yandan istihdamlara devam edildiğini belirterek, bu durumu eleştirdi.

Bazı bölgelerdeki camilerin sularının kesildiğini anlatan Özüşen, bunun sendika tarafından yapılmadığını, buna yetkilerinin olmadığını anlattı. Sendikanın çeşitli gerekçelerle suçlandığını anlatan Özüşen, şöyle devam etti:

“Konuları rakamlarla ortaya koyuyoruz. 31 Ocak itibarıyla ödenmeyen aylık maaşlar 15 Şubat’ta ödendi. Buna karşın ödenmeyen on beşlik maaşlar 863 bin TL, geçicilerin kesilen yan hakları 700 bin TL, 14 aylık mesailerin toplamı 1,500 milyon TL, Gamabel personeli için 850 bin TL, Emekliye çıkan belediye çalışanlarının zor durumda bırakılması, Gama-Bel personelinin Ocak ayı maaşlarının halen daha ödenmemesi gibi konuların tümü rakamlarla ortada”

“Borçlanıyor, çıkmaza sürükleniyoruz”

Vatandaşın Belediye çalışanlarına ve sendikaya destek verdiğini anlatan Özüşen, çıkmaza sürüklenen Belediye’nin hala borçlanmaya gittiğini ve Belediye Meclis Üyelerinin de buna çanak tuttuğunu işaret etti.

32 kişi istihdam edildi, sadece 5’i gerekli istihdamdı”

Her maaş ödeme gününde belediyede mali zorluklar yaşandığını anlatan Özüşen, “Neden o zaman personel istihdam ediliyor?” diye sordu.

32 kişinin belediyeye istihdam edildiğini, bu listede Belediye Başkanı’na çok yakın çevredeki kişiler olduğunu anlatan Özüşen, “Sadece 5 kişinin istihdamı yerindeydi diyebiliriz. Bunun dışındaki istihdamlar maalesef yasal çerçevede ve adaletli olarak yapılmadı” yorumunda bulundu.

“İşe ve işleyişe göre istihdam yapılmadı”

Belediyede fazla istihdam olduğunu, buna karşın personel eksikliği olan birçok bölümün de bulunduğunu anlatan Özüşen, belediyede ‘işe ve işleyişe’ göre istihdam yapılmadığını anlattı. Özüşen, “Bazı birimlerde eksik personel varken bazı birimlerde personel fazlası var. Yasalara ve işleyişe, ihtiyaca uygun istihdamlar yapılmalı.” dedi. ,

“Yeni istihdamlardan teknik olanlarına itiraz etmedik”

İstihdam edilen 32 personelin içinde Kanalizasyon arıtma sisteminde çalışan beş teknik eleman belediye bünyesine alındı. Biz buna itiraz etmedik. Zaten bu işi yapacak teknik personel yoktu. Ama diğer istihdamlar bize göre bu ekonomik sıkıntıda çok gereksizdi.”

“…bunu bile bile o noktaya doğru gidiyoruz”

Belediye genel grevde, tüm hizmetler durdu. Sadece Pandemi kapsamında ‘test merkezinin’ çalıştığını kaydetti. Yakın geçmişte Cemal Bulutoğulları’nın Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Lefkoşa’nın çöpe battığı günleri anımsatan Özüşen, “Önümüzde Lefkoşa örneği varken şanslı olup bilinçli adım atacağımıza, bunu bile bile o noktaya doğru gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Özüşen’den çözüm önerileri…

Çözüm önerileri de sunan Özüşen, şöyle devam etti:

“Yönetimde yasalara uyulmalı. Personel istihdamı ve disiplin konularında yasalar çerçevesinde hareket edilmeli. İşe hiç gelmeden maaş alınan kesim idare tarafından biliniyor ama müdahale edilmiyor.

Mevcut işe göre personel istihdam edilmiyor. Sokakta çalışan temizlikte çalışan personel bulamıyoruz ama Maraş’ta çok sayıda ofis personeli var. Harcamalar kontrol altına alınmalı. İcaz ikram, sosyal sorumluluk masrafları altında bir Milyon TL rakamlar ortaya çıkıyor. Bu konuda gerçek rakamlara ulaşamıyoruz, her zaman devlet sırrı gibi saklanıyor. Belediye Meclis Üyeleri, sürekli olarak istihdam veya kadro kontenjanı gibi vaatlerle sürekli belediyenin her tülü borçlanmasına onay veriyor ve belediyenin mali yapısını bozuyor. Gözü kapalı her borçlanmaya onay veriyorlar, artık verilmemeli.”

“Sonumuz Lefkoşa gibi, hatta daha kötü olacak”

Sendika Sekreteri Ahmet İlktaç ve Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinden Kani İldeniz ile Mertan Demir da “Maalesef sonumuz Lefkoşa gibi, hatta daha kötü olacak” yorumunda bulundu. Belediyenin geldiği noktayı büyük bir üzüntü ile takip ettiklerini anlattılar.

Sakallı: “Hiç yüzünü görmeden maaş verdiğimiz personeller var”

“Önümüzde bir Lefkoşa Türk Belediyesi örneği varken, buradan ders alacağımıza hala çöküş için hızla ilerliyoruz” diyen Sendika Asbaşkanı Ayşegül Sakallı, ‘hiç yüzünü görmeden maaş verdikleri’ belediye personelleri olduğunu anlattı. Sakallı, “Bu kabul edilir bir durum değil” dedi.

Sendika Sekreteri Ahmet İlktaç ve Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinden Kani İldeniz ile Mertan Demir

Sendika Asbaşkanı Ayşegül Sakallı

Mağusa Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen

Çalışma arkadaşlarını ziyarete geldiğini ifade eden Eski Mağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp:

“Ödeme gününden 3 gün önce maaş ödemesi yapardık”

Geçmişte bir marka ve örnek belediye olan Mağusa Belediyesi’nin geldiği durumun çok üzücü olduğunu ifade eden Eski Mağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, geçmişte ne maaş konusunda, ne de diğer hizmetlerde aksamalar olmadığını anlattı.

“Bankalarda yoğunluk olmaması için ödeme gününden 3 gün önce maaş ödemesi yapardık. Bugün gelinen noktada gördüğümüz manzara bize organizasyonu dağılmış, mali yapısı çökertilmiş, israfın had safhada olduğu bir noktadayız” diyen Kayalp, en önemlisinin de Mağusa’da hizmet kalitesinin düşmesi olduğunu belirtti, “Çalışanlar mutlu değilse gönüllü hizmet vermez” şeklinde konuştu.

Teknik altyapının da çökmüş durumda olduğunu anlatan Kayalp, “7 yıl önce belediyeden giderken buraya 11 tane çöp arabası bıraktım. Şu an iki çöp arabası var. Bunlar çok üzücü durumlar.” dedi.

“Kötü günler devam edecek, çok üzgünüm”

Çalışanların içine düştüğü durumu, “Gelinen nokta Mağusa açısından çok üzücü” diyerek değerlendiren Kayalp, yüzlerce çalışanın veya emeklilerin mağdur olduğunu anlattı.

Birçok firmanın Mağusa Belediyesi ile artık çalışmadığını ifade eden Kayalp, “Kötü günlerin devam edeceği” öngörüsünde bulundu.

Kayalp, “Bu sorunu çözme gailesi olan bir yönetim yoktur. Bu noktada hala istihdam yapmak hiç samimi değil. Çok bozulan bir yapı var, çok üzgünüm” şeklinde konuştu.

BELEDİYE EMEKÇİLERİ NELER SÖYLEDİ?

Berkan Felek: “Belediye, bol keseden, fuzuli harcamalar yapıldığı için bu hale geldi”

“Maaşlarımızı düzenli alamıyoruz, bu aydan sonra da artık maaş alabilecek miyiz durum şüpheli. Aldıydık-alacaydık her ay bu sıkıntı ile yaşamak, geçinmeye çalışmak çok zor. Belediye, bol keseden, fuzuli harcamalar yaptığı için bu hale geldi. Hala daha aşırı harcama ve istihdamlar devam ediyor.”

Mustafa Adem: “Geç maaş aldığım için evde elektriğim kesildi, tefeciden borç alıp ödedim”

“Düzensiz ve geç maaş alıyoruz, tüm ödemelerimiz aksıyor. Geç maaş aldığım için evde dört gün elektriğim kesildi, ödeyemedim. Çocuklarımın birikmiş parasını kullandım, tefeciden de borç alıp elektriğimi açtırabildim. Bir yıldır bu düzensiz yaşam devam ediyor. Her ay aldığımız paralar da geç ödemelerden kaynaklı faizlerimize gidiyor. 12 yıldır bu belediyede çalışıyorum, eski yönetimde böyle şeyler yaşamadık. Bu sıkıntılar çözülmeli.”

Salih Mirillo: “Biz çocuğumuza harçlık veremezken yeni istihdamlar yapılmasını kabul edemiyoruz”

“Herkesin borcu var ve gününde maaş alamadığı için faiz ödüyor. Çocuğa harçlık veremeyecek durumdayız. Personel bu durumdayken yeni istihdamlar yapılıyor, bu kabul edilir değil. İşe gelmeden ödenen onca insan var.”

Akın Özdaloğlu: “Emekliye çıkmaya korkuyorum, bizi, bu belediyeyi bu hale getirenler utansın”

“37 senedir belediyeye hizmet veriyorum, her bölümünde hizmet verdim. Teknisyen olarak eskiden 2 kişiydik. Şimdi 11 teknisyen var ama iş yapan bulmak çok zor. Emekli olacağım ama emekliye çıkıp da parasını alamayan arkadaşları görünce korkuyorum. Emekliye çıkıp bir yıl sonra paramı alırsam ne kıymeti kalır… Bizi, bu belediyeyi bu hale getirenler utansın.”

Nursel Kelebek: “36 yıldır belediyede çalışıyorum, emekli olmaya korkuyorum”

“36 yıldır belediyede çalışıyorum, daha önce hiç böyle bir dönem görmemiştik. Emekli olmaya korkuyorum. Durumların düzelmesini bekliyorum. Çok fuzuli harcamalar yapılıyor, sürekli borçlanılıyor, bunların önüne geçilmeli.”

Haydar Erciyas: “Bankaya borcum var ama çok faiz ödüyorum, sürekli taksitlerime geç kalıyorum”

“Temizlik bölümünde çalışıyorum, sokakta ekmek parası peşindeyim. 16 yıldır aynı bölümdeyim, hiç bölümümü değişmedim. Bankaya borcum var ama çok faiz ödüyorum, sürekli taksitlerime geç kalıyorum. Geçim derdi çok zor, hayat pahalı, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak çok zor. Yetkililer sesimizi duysun, bizi zamanında ödesinler, belediyemizi düze çıkarsınlar.”

Mustafa Gürbüz: “Aylardır düzensiz ödeme alıyoruz, yatırımlarımız düzensiz, istihdamlar yersiz”

“Siyaset yüzünden yanlış bir yönetim ve düzen kuruluyor. Aylardır düzensiz ödeme alıyoruz, yatırımlarımız düzensiz, çok yanlışlar yapılıyor. Hayatımızda güvencemiz yok, ileriye yönelik adım atmaya korkuyoruz. Yanlış istihdam yapılıyor. İşçi alınıyor ama sokakta çalışan işçi yok, düzen çok yanlış.”

Süleyman Gezer: “Düzensiz maaş ödemeleri çalışma şevkini kırıyor”

“Yeni işçiler gerekliyse alınmalı, iş yapmayan maaş almamalı. Düzensiz maaş ödemeleri çalışma şevkini kırıyor. Bu durumlar bir an önce çözülmeli.”

Hüseyin Küçüksu: “Maaş yok, personel yok, araba, taşıt yok, şu an yokluk dönemi…”

“Belediyede şu an yokluk dönemi… Maaş yok, personel yok, araba, taşıt yok. Bunlara karşın istihdamlar yapılıyor, bunları da biz göremiyoruz bile. Ben temizlik bölümü sorumlusuyum, personel sıkıntım var ama bana personel verilmiyor. Çünkü bize gelenler genelde çalışıyor. Çok düzensizlikler var.”

Cemal Balçık: “Evinde yatıp maaş alanlar varken, çalışıp maaş alamayanlar ekmek alamıyor”

“15 yıldır temizlik bölümünde çalışıyorum. Burada personel eksikliği var ama yapılan istihdamlar ihtiyaca göre değil. En zor bölüm bizim bölümümüzdür, kimse buraya gelsin istemiyor. Evinde yatıp maaş alanlar var, bununla birlikte çalışıp maaş alamayanlar ekmek alamıyor. Ödemelerimiz gecikiyor, bankaya borcu olanlar aldıkları parayı da faize veriyor. Yeni doğmuş çocukları olanlar var. Yazık, bu insanlara günah…”

Mağusalılar ‘mutsuz’

Sakarya Mahallesi Muhtarı Mustafa Sarp:

“Maraş açılımından sonra belediye mali çıkmaza girdi”

28 yıldır Mağusa’da muhtarlık yapan Mustafa Sarp, “Bunlar iyi günlerimiz” diyerek Belediyenin içine düştüğü durumu eleştirdi.

Maraş açılımından sonra belediyenin mali çıkmaza girdiğini anlatan Sarp, tüm sıkıntıları buna bağladı. Bölgede hizmetin durma noktasına geldiğini ifade etti.

Damla Türk: “Temizlik büyük sıkıntı”

“Çevre çok kötü kokuyor” diyen Damla Türk, yeterli hizmet verilemediğini anlattı. Türk, özellikle son birkaç gündür temizlik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Can Nuroğlu: “Çevre temizliği çok az, özen gösterilmiyor, yeşil alan yetersiz”

Dokuz yıldır ülkede yaşadığını anlatan Can Nuroğlu, öğrenciler ve çocuğu ile çevreye çöp toplamaya çıktıklarını anlattı. “Belediye kendi üzerine düşen çevre temizliğini yapmıyor, özen göstermiyor, bu nedenle bizler yapıyoruz” diyen Nuroğlu, hafta sonları bu tarz sosyal sorumluluk projelerine katıldıklarını dile getirdi.

Belediyenin çevre temizliğine daha çok eğilmesi gerektiğini kaydeden Nuroğlu, yeşil alanları da yetersiz olduğunu anlattı.

Hüseyin Kürşat: “Birkaç kilometre güneyde olan belediyeyi örnek alsak burası çok daha yaşanır hale gelebilirdi”

Trafik, bozuk yollar, çevre kirliliği gibi sıkıntılardan dolayı artık şehirde vakit geçirmenin keyifli olmadığını anlatan Hüseyin Kürşat, yaşamın güçleştiğini ifade etti.

Kürşat, “Birkaç kilometre güneyde olan belediyeyi örnek alsak burası çok daha yaşanır hale gelebilirdi” dedi.

Ertan Demirağ: “Çalışanını ödeyemezken neden başka istihdamlar yapılıyor?”

“Çalışanını ödeyemezken neden başka istihdamlar yapılıyor?” diye soran Ertan Demirağ, Belediyenin maaş ödeyemez duruma gelmesini eleştirdi. Çalışanları ve şehirde yaşayan vatandaşın korunması gerektiğine vurgu yaptı.

