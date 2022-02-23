Günlerdir grevde olan Mağusa Belediyesi çalışanları, halkın mağdur olmaması için şehirdeki çöpleri toplama kararı aldı, “Haklı mücadelemize destek verin” çağrısı yaptı.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Asbaşkanı Ayşegül Sakallı, grevle ilgili yaşanan son gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Belediye Başkanı İsmail Arter’in çalışanlarla dün Belediye önünde görüştüğünü belirten Sakallı, emekçilere maaşların ödeneceği sözü verildiğini kaydetti. Sakallı, “Başkan 1,800 Milyon TL bulduğunu, ödemelerin yatacağını ve grevi kaldırmamızı istedi. Bunun sözde kalmaması için ödemelerin hesaplara yatmasını istedik.” dedi.

Sakallı, maaşların hesaplara yatması ve diğer konularda Başkan Arter ile mutabakata varılması durumunda grevi kaldıracaklarını dile getirdi.

Sendikanın istediği mutabakatta, “Belediye bünyesinde işe gelmeyenler ve maaş alanlar için yasal prosedürün çalıştırılması, disiplin mekanizmasının çalıştırılması ve belediyedeki çeşitli harcamaların kısıtlanması” maddeleri yer aldı.

“Halkı, haklı mücadelemizde yanımızda görmek bizi onurlandıracaktır”

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Asbaşkanı Ayşegül Sakallı, yaptığı açıklamada, mücadelelerinin belediye önünde süreceğini ifade ederek, “Bizler Gazimağusa sakinlerinin daha fazla mağdur olmamaları için elimizden geleni yapmaya kararlıyız.” dedi.

Mağusa halkını da verdikleri mücadeleye desteğe çağıran Sakallı, “Halkı, haklı mücadelemizde yanımızda görmek bizi onurlandıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Adeta sürüklenerek bu duruma getirildik”

Mağusa Türk Genel İş Sendikası tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında ise şu detaylara yer verildi:

“Gazimağusa Belediyesi çalışanları olarak 5 günden beridir grevimiz devam etmektedir. Öncelikle vurgulanması gereken çok önemli bir nokta vardır ki bu süreçte grev gerekçelerimiz devam etmesine rağmen Mağusa halkının mağdur olmaması için çalışanlarımız sorumluluk üstelenerek dün çöp toplama çalışması yapmıştır. Hayatını idame ettirmede sıkıntılar yaşayan, kurum içinde huzursuzluk yaşayan çalışanlarımız bu sıkıntıları halka yansıtmamak adına büyük bir özveride bulunmuştur. Mağusa halkına verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyoruz, ancak halkımızın da bilmesi gerekir ki asla halkımızı mağdur duruma düşürmeyi istemiyoruz, adeta sürüklenerek bu duruma getirildik. Greve giderken ortaya koyduğumuz grev gerekçelerini çözmesi gereken idaredir ve idare tarafından grevin kaldırılması talebi bizlere yapıldığında grev gerekçelerimizin tamamı yerine getirilmeden grevi kaldırmayacağımızı ifade ettik.

“Grevin kaldırılması için Sn. Başkan ile mutabakat imzalamayı istiyoruz”

Sayın Başkanın dün Belediye önünde yaptığı konuşmada, gelir- gider dengesinin bozulduğunu söyleyerek bizim grev gerekçelerimizi haklı çıkarmış ve bir anlamda malumun ilanını yapmıştır. Maliyeden 1 milyon 800 bin TL avans alınarak, geçici personelin kesilen yan hakların, Gama-Bel personelinin maaşlarının ve ek mesailerin bir kısmının ödemesi düşünülmektedir. Derdimizin sadece maaş olmadığı yapısal sorunların çözülmesini söyleyerek başladığımız grevimizde, haklılığımızın tüm taraflarca teslim edildiği bugün grevin kaldırılması için Sn. Başkan ile mutabakat imzalamayı istiyoruz. Mutabakatta, işe gelmeyenlerin Belediye ile ilişkilerinin kesilmesi, disiplin mekanizmasının çalıştırılması, tasarruf tedbirleri ve ay başı yapılacak maaş ödemlerinin aksatılmadan yapılması gibi maddeler yer alacak ve bu maddeleri içerecek bir mutabakatla anlaşmalı olarak grevimizi sonlandıracağız.”

“Alacaklarımız ödenmezse grev sonlanmayacak”

“Bu aşamada talep ettiğimiz alacaklarımız ödenmezse grev sonlanmayacak. Sürekli borçlanarak ve avans alarak sorunların çözülmeye çalışılması bugünü kurtarır gibi görünse de, geleceğimizden çalan bir anlayıştır ve ödenecek borç taksitleri nedeniyle maaşlar hiçbir şekilde ödenemeyecek hale gelecektir. Bunun köklü çözümü, gelir- gider dengesini sağlıklı bir şekilde sağlamakla olur.

Bizler her zaman gücümüzü kendimizden ve Mağusa halkından alıyoruz, mağduriyetimizi anlatmaya çalışırken, yeni mağduriyetlere neden olmamak, özellikle sağlığı tehdit edecek ortamlara neden olmamak hassas noktamızdır. Bizler hem hakkımızı alırken, hem de ileriye dönük mutabakatla da kurumun geleceğini de düşündüğümüzü esas derdimizin yapısal sorunlar olduğunu bir kez daha teyit edeceğiz. Bu aşamada, bizlere destek olan Mağusa halkına ve sesimizin duyulmasını sağlayan basın mensuplarına teşekkür ederiz.”

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