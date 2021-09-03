Mağusa Belediyesi’nde grev askıda

Mağusa Belediyesi’nde 21 aydır ek mesai ödemelerinin yapılmaması, maaş ödemelerinde ise yaşanan aksaklıklar nedeniyle dün başlayan grev askıya alındı.

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Asbaşkanı Ayşegül Sakallı, maaş ödemesi konusundaki sorunun çözüldüğünü, ek mesailerin ise 10 Eylül’den itibaren, 10 Mayıs 2022’ye kadar her ay ödenmesi koşulu ile taahhütname imzalandığını YENİDÜZEN’e açıkladı.

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