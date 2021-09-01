Mağusa Belediyesi’nde SÜRESİZ GREV!

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu, maaşlar ve ek mesailerle ilgili belediye yönetimine yapılan tüm uyarılara karşın bir sonuca varılamadığını, yarından itibaren eylem ve süresiz greve gidileceğini duyurdu.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle:

“Örgütlü bulunduğumuz Gazimağusa Belediyesi’nde maaşlarımız ve ek mesailer ile ilgili olarak, sendikamızın İşverene yapmış olduğu tüm yazılı ve sözlü uyarılar neticesinden bir sonuca varılamamıştır.

Geldiğimiz durumda 2.09.21 tarihinde tüm bu yaşananlara dikkat çekmek amacıyla sabah 8.00’den itibaren süresiz GREV ve Anıt çemberinde yürüyüş yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.”