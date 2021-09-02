Mağusa Belediye Meclisi’nden istifa

Mağusa Belediye Meclisi’ne TDP listesinden YKP adayı olarak seçilen Ulus Irkad, bu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gazimağusa Belediyesi, İsmail Arter’in başkanlığı sürecinde ekonomik olarak zor günler yaşarken, çalışanların son eylemlinde tepki gören isimlerden biri de meclis üyesi Ulus Irkad oldu.

Ulus Irkad, “Belediye çalışanlarının ödeme sıkıntıları nedeniyle haklı şikayet ve eleştirilerini aldım” diyerek, demokratik sürecin bir adımı olarak istifayı seçtiğini duyurdu.

Bütçe oluşumunda hassasiyetlerini ortaya koyduğunu belirten Irkad, özellikle belediyeye istihdamların kontrollü yapılması için talebi olduğunu, ancak, bu yöndeki kararın meclisin kontrolünde olmadığını belirtti.

“Gelinen noktada Belediye son zamanlarda artık çalışanlarını ödemekte güçlük çekiyor” diyen Irkad, istifasını şu sözlerle açıkladı:

“İstifa etmemle daha demokratik, şeffaf, emekten yana, oydaşmacı demokrasiye yol açacak bir dinamik yapının oluşmasını ve Belediyedeki gerek mali gerekse emek kolunda mücadele edenlerin sorunlarına daha da dikkat çekmek için bu istifa kararımı almış bulunuyorum. İstifamla kendime düşen sorumluluğu tam olarak yerine getiremesem bile yukarıdaki değerlerin bundan sonra daha da öne çıkarılacağına emin olmak istiyorum.

İstifa etmek de bir erdemdir. İstifamla bu erdemin kullanılmasıyla bir kez daha toplumsal eleştiri mekanizmamıza bir katkıda bulunmak istiyorum.”

“Haklarımızı istiyoruz”