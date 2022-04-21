Mağusa Belediyesi bütçesi ‘oy çokluğu’nu aldı, 150 kişilik münhalin önü açıldı

Mağusa Belediyesi’nin dün gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında içinde 163 kişilik münhalin de bulunduğu 2022 Mali Yılı Bütçesi, oy çokluğuyla onaylandı.

Belediye Meclisi’ndeki onayla, bütçenin Bakanlar Kurulu’ndan da geçmesinin ardından 150 geçici işçinin belediyede kadrolanacağı belirtildi.

Bazı Meclis Üyeleri bu duruma karşı çıkarken, bazılar bunun personel sayısı açısından yapılması gerek yasal bir adım olduğunu savundu.

CTP Meclis Grubu bütçeye ret oyu verirken, YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Belediyesi CTP’li Meclis Grubu üyelerinden Hüseyin Manik, bütçe çalışmasının, belediyenin içinde bulunduğu mali durumu gözetmeksizin yapıldığı, mali disiplini olmadığı, mali yapının düzelmesi için gerekli tedbirlerin alınmamış olması nedeniyle ret oyu kullandıklarını ifade etti. Manik, ayrıca, bütçede, belediyenin içinde bulunduğu mali yapıya rağmen 163 kadro münhali görülmesi nedeniyle karşı çıktıklarını kaydetti.

Mağusa Belediyesi UBP Meclis Üyelerinden Ahmet Öztenay ise 150 kişilik münhalin yasa gereği belediyenin personel sayısı için yapılan bir prosedür olduğunu kaydetti, “Ekstra bir alım değil, bu aktarılan çalışanlar içinden, belediye ihtiyacı olanlar kadroya geçecek. Dıştan işçi alımına biz de karşıyız.” dedi.

Sayıştay, ’38 geçici’ demişti, 368 geçici şirkete aktarılmıştı

Hatırlanacağı üzere; Sayıştaylığın raporu ile belediye bünyesinde olan 368 geçici işçi, önce GAMABEL şirketine aktarılmış, akabinde bu işçilerin içinden bazılarının 163 kişilik münhalle yeniden belediye bünyesine alınacağı ifade edilmişti.

Sayıştaylık, Mağusa Belediyesiyle ilgili hazırladığı ‘belediye bünyesindeki geçici işçi sayısına ilişkin’ raporunda, belediyenin yasada yer alan 38 kişilik geçici işçi istihdamı yapılabileceğini belirterek, buna karşın belediyede 368 kişilik istihdam olduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.

Sayıştaylığın söz konusu raporuna karşın belediyedeki geçici işçiler GAMABEL şirketine aktarılmıştı.

Mağusa Belediyesi’ndeki 368 geçici işçinin Belediye bünyesindeki GAMABEL şirketine aktarılmasının ardından, dün de Belediye Meclisi’nin ‘150 geçici işçinin yeniden belediye bünyesine alınması’ istemi ile toplantıya çağrıldığı ifade edilmişti. Dün yapılan söz konusu toplantıda 2022 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Mağusa Belediyesi UBP Meclis Üyesi Ahmet Öztenay:

“Belediye Meclisi’nden sonra Bakanlar Kurulu’ndan da bütçenin onay alması halinde 150 kişi kadrolanacak”

150 kişilik geçici işçi kadrosunun GAMABEL’e aktarılan 368 işçi içinden alınacağını ve kadrolanacağını anlatan Mağusa Belediyesi UBP Meclis Üyesi Ahmet Öztenay, yasa gereği belediyenin personel sayısı için yapılan bir prosedür olduğunu kaydetti.

“Ekstra bir alım değil, bu aktarılan çalışanlar içinden, belediye ihtiyacı olanlar kadroya geçecek. Dıştan işçi alımına biz de karşıyız.” diyen Öztenay, Belediye Meclisi’nden sonra Bakanlar Kurulu’ndan da bütçenin onay alması halinde 150 kişilik geçici işçinin kadrolanacağını belirtti.

Sınav tüzüğü geçmediği için zaten yıllardır belediye kadrosuna bu 13 memur kadrosu konduğunu anımsatan Öztenay, “Sınav tüzüğü geçerse ihtiyaç olan kadroya bütçeden atama yapılabilsin diyedir.” şeklinde konuştu.

“Hak edenler kadrolanacak”

150 kişilik münhal için kimlerin hangi yol izlenerek kadrolanacağı sorusunu da yanıtlayan Öztenay, özetle şu yorumu yaptı:

“150 kişiyle ilgili hiçbir isim telaffuz edilmedi, hak eden kim varsa, GAMABEL’e aktarılan ama yıllarca belediyede hakkıyla hizmet veren kişiler kadrolanacaktır. Şube amirlerinden de bu yönde görüş alınacaktır. Dengeler korunarak hareket edilecektir. Adil bir yol izlenecektir” dedi.