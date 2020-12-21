Mağusa Belediye Tiyatrosu sayfasından 'taciz' tartışması

Gazimağusa Belediyesi Tiyatrosu sayfasından "reklam kataloğu çekimleri için model arıyoruz" duyurusu ile başvuranlardan "erotik pozlar" vermesi istendi.

Sosyal medyada Facebook hesabı üzerindeki "Gazimağusa Belediye Tiyatrosu" sayfasında hesabın çalındığı iddia edilirken, polise tacize yönelik şikayet yapıldığı öğrenildi.

Susuzlu: "Bu sayfa bir yıldır bize ait değil"

Tiyatro Sorumlusu İlke Susuzlu YENİDÜZEN'e konuyla ilgili bilgi vererek, söz konusu sayfanın 1 yıldır kendilerinin kullanımında olmadığını ve polise suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Susuzlu şunları söyledi:

"Bu sayfa bir yıldır bize ait değil, polise suç duyurusunda bulunduk, polis biliyor ama bir şey yapamadı, kim ya da kimler bilmiyoruz, ama sayfa bize ait değil."