Macron ve Mitsotakis Kıbrıs'ta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis saat 13.00 sıralarında Kıbrıs’a geldi.

Baf’taki Andreas Papandreou hava üssüne inen iki isim de Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis tarafından karşılandı.

Liderler arasında üçlü bir görüşme yapılacak ve hemen ardından açıklamalarda bulunacaklar. Daha sonra Kimon fırkateynini ziyaret etmeleri bekleniyor.