Macron ile Mitsotakis yarın Kıbrıs’ta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis’in bugün Kıbrıs’a gelerek temaslarda bulunacağı açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee’den yapılan açıklamaya göre Macron ve Mitsotakis, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile Baf’ta bir araya gelecek.

Görüşmenin ana gündeminin, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz çevresindeki güvenlik durumunun güçlendirilmesi olacağı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa ortaklarıyla birlikte bölgedeki güvenliğin artırılması ve gerilimin düşürülmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Macron’un ziyareti, Ortadoğu’daki savaşın yarattığı güvenlik geriliminin Doğu Akdeniz’e yansıdığı bir dönemde gerçekleşecek. Son günlerde Kıbrıs çevresinde çok sayıda ülkenin askeri varlıklarını artırması ve bölgeye savaş gemileri ile hava savunma unsurları göndermesi dikkat çekiyor.

Fransa’nın da bu süreçte Doğu Akdeniz’e savaş gemileri ve savunma sistemleri sevk ettiği, Macron’un ziyaretinin ise Kıbrıs’a “dayanışma mesajı” taşıdığı değerlendiriliyor