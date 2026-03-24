“Maaşları 9 ay sabit tutarak hayatın pahalılaşmasını nasıl engelleyeceksiniz?”

Hayat pahalılığı ödeneğini 9 ay süreyle dondurmaya hazırlanan UBP – YDP – DP Hükümeti, “Bu sayede enflasyonun düşeceğini” iddia ediyor.

Konuyu Meclis kürsüsüne taşıyan CTP Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, “Siz, maaşların bir belirsizliğe yol açmayacağını, 9 ay boyunca maaş giderlerinin değişmeyeceğini söylüyorsunuz. Ama merak ettiğimiz bu değil. Hane halkı bütçesinde meydana gelecek kayıpları, alım gücü konusunu nasıl güvence altına alacaksınız?” diye sordu.

Şahali, “Hayatın pahalılığını durdurmayacaksınız ama maaş ve ücretleri artırmayacak bir tedbir alıyorsunuz. Nasıl telafi edecekseniz?” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise Şahali’nin “yanlış düşündüğünü” iddia ederek, “Elbette hayat pahalılaşmaya devam edecek. Ama bu önlemlerle birlikte enflasyon sarmalını kırabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun neticesinde gerçekleşecek olan hayat pahalılığı oranının düşeceğini öngörüyoruz” dedi.