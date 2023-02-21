‘Maaşlardan kesinti kararnamesi’ yürürlükten kaldırıldı

Maaşlarda kesinti öngören ve yurttaşın “kesilen ücretin nereye aktarılacağı” konusundaki soru işaretleri nedeniyle tepki gösterdiği yasa gücünde kararname, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı.

"Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname", bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

14 sendika, önceki gün bu yasa gücündeki kararnameyle ilgili yürütmenin durdurulması ve kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalamıştı.

CTP ise, dün gün boyu Meclis Kulisleri’nde Hükümet’le kararnamenin iptali için görüşmeler yapmıştı.