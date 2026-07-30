“Maaş artışlarıyla birlikte birçok ürüne zam geldi, hayatı ucuzlatın”

Berivan BABAHAN

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan; hayat pahalılığı, zamlar ve kamu maliyesini eleştirdi, yaklaşan genel seçimlere ilişkin öngörülerini paylaştı.

Atan, maaş artışlarının zamlar karşısında eridiğini belirterek, çözümün hayat pahalılığını kontrol altına almak ve hayatı ucuzlatmak olduğunu söyledi. Atan, hükümetin seçim öncesi istihdam, arsa dağıtımı ve vatandaşlık uygulamalarıyla elindeki imkânları kullandığını vurguladı.

Seçim öncesi verilen vatandaşlıkların oy amacı taşıdığını kaydeden Atan, bu kişilerin kısa süre içinde oy kullanmasının engellenmesi gerektiğini belirtti.

"Seçim öncesi verilen vatandaşlıklar oy amacı taşıyor"

Hükümetin koltuklarını korumak için çaba gösterdiğini söyleyen KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, "Hâlâ daha istihdam yapılmaya devam ediliyor, arsalar, vatandaşlıklar verilmeye devam ediliyor" dedi.

Vatandaşlığın ülkeye katkı sağlayacak kişilere verilmesi gerektiğini belirten Atan, seçim öncesinde verilen vatandaşlıkların ise "oy amacı taşıdığını" söyledi.

Seçim öncesi verilen vatandaşlıklara yönelik düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Atan, "Bu arkadaşlarımız vatandaş oldu diye üç ay sonraki seçimde oy kullanmamalı. Çünkü benim demokrasimde benim hakkımı kullanıyor ve benim oy hakkım başkasına veriliyor. Başka ülkelerde örnekleri var; vatandaş olan biri bütün haklardan yararlanıp beş yıl sonra oy kullanabiliyor. Bizde ise 'seçim mübahtır, gelsin vatandaş olsun, bir ay sonra oy kullansın' yaklaşımı doğru değil" diye konuştu.

“İki seçimin aynı anda yapılması sıkıntılara yol açar”

Aralık ayında yapılacağı konuşulan genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atan, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) seçimi birinci parti olarak tamamlayacağını düşündüğünü söyledi.

CTP'nin 22, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) ise 17 milletvekili çıkarabileceğini öne süren Atan, açıkladığı rakamların tamamen kendi öngörüleri olduğunu vurgulayarak, bu değerlendirmeleri nedeniyle partililerden tepki aldığını da belirtti.

Seçim rekabetinde UBP-DP-YDP hükümetinin elindeki gücü kullandığını belirtenAtan, küçük ortakların da bundan rahatsızlık duyduğunu söyledi. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın billboardlara yönelik eleştirilerini, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun ise "Ben gocunmadım" açıklamasını hatırlatan Atan, "Buradaki konu hükümet ortaklarının birlikte çıkarak icraatlarını anlatmasıdır. Bu yapılmıyorsa, Sayın Arıklı da çıkıp Ercan Havalimanı'nı ya da Türk Telekom'u anlatsın. Ama anlatmıyor çünkü hepsi şaibeli" ifadelerini kullandı.

İki seçimin aynı anda yapılmasının sıkıntılara yol açacağını söyleyen Atan, buna karşı olduğunu ifade etti. Seçim barajının en az yüzde 10 olması gerektiğini belirten Atan, YDP'yi eleştirerek, "Görüyoruz, yaşadık; iki kişiyle ülkeye hükmediyor. Bir 'çekileceğim' diyor, sonra vazgeçiyor, duruş da sergilemiyor" dedi.

“Hayatı ucuzlatın, zamlar çözüm olmuyor”

Hayat pahalılığı kontrol altına alınmadığı sürece asgari ücrete yapılan artışların bir anlam ifade etmediğini dile getiren Atan, maaş artışlarıyla birlikte birçok ürün ve hizmete de zam geldiğini söyledi.

Vatandaşın giderlerinin arttığını, bu nedenle maaş artışlarının beklenen faydayı sağlamadığını ifade eden Atan, hakkaniyetli bir sistem kurulması gerektiğini belirterek, "Hayat pahalılığını vermeyin ama hayatı ucuzlatın" çağrısında bulundu.

Denetimin şart olduğunu vurgulayan Atan, "Asgari ücret artırılacağı duyuluyor zam yapılıyor, asgari ücret açıklanıyor bir zam daha geliyor" sözleriyle süreci eleştirdi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Atan, halkın artık bu yükü taşıyamadığını belirterek, "Ekonomi dibe vurdu. Maliyenin yaklaşık 30 milyar TL borcu var, buna 6 milyar TL daha eklendi. Gerekli adımlar atılmaz, vergi denetimi yapılmaz ve kayıt dışılık önlenmezse bu borçlar kaçınılmaz olur" dedi.

Bazı kamu atamalarının seçim yatırımı niteliğinde olduğunu vurgulayan Atan, Maliye Bakanı'nın duruma müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Tüp gaz ve elektriğe yapılan son zamları da eleştiren Atan, "Temmuz ve ağustos sıcaklarında herkes doğal olarak klimalara yükleniyor. İnsanımıza bir çare bulunması gerekiyor. Bunun için de ülkenin iyi yönetilmesi ve icraat gerekiyor" ifadelerini kullandı.