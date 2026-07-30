Kim hesap verecek?

Recep DAL

Kumyalı’da, bir kamu kurumu olan Toprak Ürünleri Kurumu'na (TÜK) ait 2 bin 500 ton kapasiteli ve tamamen dolu olan buğday silosunda bir emekçinin yaşamını yitirdiği facianın ardından başlatılan polis soruşturması sürüyor. Olayın nedenine ilişkin kamuoyunun yanıt beklediği birçok soru ise hala açıklığa kavuşmadı.

İhmal iddialarının gölgesindeki süreçte, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kapsamlı açıklama yapılacağı belirtiliyor.

YENİDÜZEN'in ulaştığı Tarım Bakanlığı yetkilileri, polisin soruşturma kapsamında TÜK çalışanları ile tanıkların ifadelerini aldığını, olayla ilgili tüm belge ve raporların emniyetle paylaşılacağını ifade etti. Buna karşın, YENİDÜZEN’in soruşturmanın seyriyle ilgili polis yetkililerine sorduğu sorular da yanıtsız bırakıldı.

Facianın ardından gündeme gelen bakım çalışmalarıyla ilgili tartışmalara ilişkin YENİDÜZEN'e konuşan Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ise belediyenin çöken silo yapısına herhangi bir müdahalede bulunmadığını ifade etti. Tuğlu, belediyenin yalnızca personel ve vatandaşların kullandığı alanlarda iyileştirme yaptığını, olay günü ise arama-kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Öte yandan KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın tesiste yaptığı ilk teknik incelemelerde, yapının tasarımı ile bakım ve onarım süreçlerinin ayrıntılı şekilde araştırılması gereken hususlar bulunduğu tespit edildi.

Odanın hazırlayacağı teknik raporun, yıkımın nedenlerinin ortaya çıkarılması ve soruşturma sürecine teknik katkı sağlaması bekleniyor.

İhmal iddiaları gölgesinde soruşturma sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu'na (TÜK) ait Kumyalı Silosu'nda yaşanan ve bir emekçinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden günler geçmesine rağmen, kamuoyunun yanıt beklediği kritik sorular hâlâ cevapsız.

Ülke genelinde infial yaratan olayın ardından başlatılan polis soruşturması devam ederken, ihmal iddiaları ise ciddiyetini koruyor.

YENİDÜZEN'in Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgilere göre, polis ekipleri soruşturma kapsamında TÜK çalışanlarının ve olaya tanıklık eden kişilerin ifadelerini alıyor. Bakanlık yetkilileri, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla olayla ilgili tüm belge ve raporların polisle paylaşılacağını belirtti. Yetkililer ayrıca, polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacağını ifade etti.

YENİDÜZEN'in soruşturmanın seyriyle ilgili sorular yönelttiği polis yetkililerinden ise herhangi bir geri dönüş alınamadı. Kamuoyunun büyük bir hassasiyetle takip ettiği böylesi ağır bir olayda yetkililerin sessizliği, soru işaretlerini daha da büyütüyor.

İki hafta önce bakım duyurusu yapılmıştı

Facianın en dikkat çekici yönlerinden biri ise, olaydan yalnızca iki hafta önce Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi'nin Kumyalı Silosu'nda bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü kamuoyuna duyurmuş olması oldu.

10 Temmuz'da yapılan bu açıklamanın ardından, 24 Temmuz'da aynı tesiste yaşanan ölümcül çökme, doğal olarak "Yapılan çalışmalarla facia arasında herhangi bir bağlantı var mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu:

“Belediyenin çöken silo yapısına herhangi bir müdahalesi yok”

YENİDÜZEN'e konuşan Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ise belediyenin çöken silo yapısına herhangi bir müdahalede bulunmadığını kaydetti.

Tuğlu, "Biz yurttaşların bekleme alanlarında ve personelin kullandığı yerlerde iyileştirme yaptık. Belediye olarak çöken silonun olduğu yere herhangi bir müdahale etmedik. Sonuçta orası mühendislik gerektiren bir alan. Biz personellerin bulunduğu ve gelen yurttaşların beklediği alanlarla ilgilendik" dedi.

Facianın yaşandığı gün belediye ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarına destek verdiğini belirten Tuğlu, "Olayın olduğu gün arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bana ulaştılar. Bu kapsamda belediyeye ait ekipleri arama-kurtarma faaliyetleri için görevlendirdik. Orada koordineli bir çalışma yürütüldü" ifadelerini kullandı.

Tuğlu ayrıca, olayla ilgili polis tarafından kendilerinden herhangi bir bilgi ya da ifade talep edilmediğini de söyledi.

Mühendislerden dikkat çeken ilk tespitler

Öte yandan, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) da hafta sonu olayın yaşandığı tesiste teknik inceleme gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Abdullah Ekinci başkanlığındaki inceleme heyetinde Yapı Komitesi üyeleri Ahmed Erkmen, Prof. Dr. Serhan Şensoy ve Hüdaverdi Tozan yer aldı.

Heyet, tesis alanında yaptığı incelemelerde bölgenin zemin özelliklerini, yapının taşıyıcı sistemini ve tasarımını, kullanılan yapı malzemelerinin mevcut durumunu, bakım ve onarım geçmişini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ile yıkım sonrasında oluşan yapısal ve çevresel koşulları değerlendirdi.

İMO'nun açıklamasında, ilk gözlemlerde yapının tasarım özellikleri ile bakım ve onarım süreçleri bakımından ayrıntılı olarak incelenmesi gereken bazı hususların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yıkımın kesin nedeninin ortaya çıkarılabilmesi için teknik verilerin, proje ve uygulama belgelerinin, kullanılan malzemelerin özelliklerinin ve tesisin bakım kayıtlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Hazırlanacak ilgili kurum ve yetkililere iletilecek

Teknik heyetin birkaç gün içerisinde kapsamlı bir teknik rapor hazırlayacağı belirtilen açıklamada, raporda yıkımın muhtemel nedenleri ve olayın oluşum mekanizmasının teknik açıdan değerlendirileceği, ayrıca enkaz kaldırma çalışmalarının güvenli şekilde yürütülmesi, çevredeki yapıların korunması ve iş sağlığı ile güvenliği tedbirlerine ilişkin önerilere yer verileceği bildirildi.

Hazırlanacak teknik raporun ilgili kurum ve yetkililere sunularak bundan sonraki sürece ışık tutmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ne olmuştu? Kumyalı köyünde bulunan TÜK'e ait 2 bin 500 ton kapasiteli ve tamamen dolu buğday silosu, 24 Temmuz Cuma günü henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çökmüştü. Göçük altında kalan 46 yaşındaki Lokman Hacıhasanoğlu sağ olarak çıkarılmış, ancak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirmişti.

Kumyalı'da çöken siloda göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi