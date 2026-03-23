LTB’den yol kapama duyurusu…
Lefkoşa Türk Belediyesi, yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurdu.
Kanlıdere Bisiklet Yolu Drenaj Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle Müfit Güleroğlu Sokak ve 2. Selim Caddesi’nin (Ledra Palas Geçiş Noktası yönü), yarın sabah saat 08.00’den 25 Mart Çarşamba iş bitimine kadar (2 gün süreyle) trafiğe kapalı olacağı bildirildi.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan duyuruda, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.
