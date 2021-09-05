LTB’den okullar öncesinde çocuklara en güzel hediye

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yeni eğitim yılı öncesinde Merkez Lefkoşa’da düzenlediği “Lefkoşa Çocuk Şenliği”nde hem çocuklar hem de aileleri keyifli vakit geçirdiler.

3 Eylül Cuma günü16.00’da başlayarak 20.00’ye kadar süren ve 4 Eylül Cumartesi ise saat 10.00’da başlayarak gece 21.00’e kadar tüm gün devam eden etkinliklerde çocuklar video gösterimi, tiyatro gösterisi, kukla gösterisi, eğitici konferanslar, seminer, çeşitli eğitici ve eğlendirici atölyeler, deneysel labaratuvar çalışmaları, ebru sanatı uygulaması, çocuk yogası, oyunlar, boyama etkinliği, jimnastik, dans gösterisi, masal okuma ve çocuk konserleri ile doyasıya eğlenip yeni eğitim dönemi öncesi motivasyon depoladı. İki günde toplam 34 aktivitenin gerçekleştiği etkinlikte Dj Keo setleriyle çocukları eğlendirirken, Lefkoşa Gezi Treni de çocuklara şarkılar eşliğinde Lefkoşa gezisi yaptırdı.

Başkan Harmancı: “Ayrımsız tüm çocukların çocukluklarını doyasıya yaşamaları için her zaman çalışmaya devam edeceğiz”

Etkinliğe ailesi ile katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın çocukların mutlu olduğu, yüzlerinin güldüğü bir şehir olduğunu kaydederek, “Yeni eğitim öğretim yılı öncesi hem çocuklarımız hem de ailelerimiz Lefkoşa Çocuk Şenliği'nde gönüllerince eğlendiler, oynadılar, zıpladılar, masallar dinlediler, jimnastik ve yoga yaptılar, deneyler yaptılar, dans ettiler. Ayrımsız tüm çocukların çocukluklarını doyasıya yaşamaları için LTB her zaman çalışmaya devam edecek. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılında tüm çocuklarımıza başarılar dilerim.” dedi.



Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda alınan tedbirler ile düzenlenen iki günlük Lefkoşa Çocuk Şenliği’nde Evrensel Çocuk Hakları Derneği-Çocuk Hakları Video Gösterimi, Klinik Psikolog Kognitif ve Davranış Terapistleri Selen Üstüner ve Deniz Erkal- “Ergenlik Dönemi ve Hayır Diyebilmek” ile “İletişim Becerileri” sunumu, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği’nden Uzm. Fzt. Caniz Tonyalı “Ebeveyn ve Çocuk Masaj ve Bağ Kurma” Semineri, Zehra Onbaşı-Müzik Atölyesi Kıbrıs Çocuk Oyunları, HASDER - Markutti Uçurgan Atölyesi, Yena Hacışevki – Çocuk ve Ebeveyn Kart Bitki Oyunu, EMAA’dan Ozan Özgenler – Kumaş Boyama, Science For Kids –Stem Scıence Color Lab. ve Organic Chemistry Parfume Lab., Hanife Tayyareci – Masal Atölyesi, LTB El Ele Kreşi’den Ayçin Çörekçioğlu – Jimnastik Çalışması,Ezgi Bertiz – Çocuk Konseri Lefkoşa Belediye Orkestrası “Orkestramızı Tanıyalım”, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – Tilki ile Kirpi Dijital Gösterimi, “Karagöz Sihirli Sebzeler”, Kukla Gösterisi, Masal Saati, Yaratıcı Drama Atölyesi ve İleri Dönüşüm Oyuncak Atölyesi, Ülviye Karabaşak – Ebru Sanatı, Evrensel Çocuk Hakları Derneği’nden Ceren Ataker Etçi ve Nevin Ersoy “Nefes Çalışmaları ve Farkındalık Pratikleri”, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’nden Münevver Özakalın – Dik Durmak İyidir, Dilem Kasapoğlu – Çocuk Yogası yaparken, 21 Dans Company ise dans gösterisi sahneledi.