LTB'de yeni toplu iş sözleşmesi imzaladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES), 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzaladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesine LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile BES Başkanı Mustafa Yalınkaya imza koydu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Belediyeler Yasası'nın belediyelere mağduriyet yarattığını ve hayatı ucuzlatmak düşüncesiyle belediyelere ek gelir getirecek bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini açıkladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Çalışanlarıma bugüne kadar koydukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Eminim ki bu TİS ile birlikte performans olarak da arkadaşlarımız motive olacaktır ve Lefkoşalılara daha iyi hizmet sağlamaya her zaman olduğu gibi devam edecektir. Herkese teşekkür ederim.” dedi.

Şehirde hayatın ucuzlaması için attıkları adımlara da değinen Harmancı, LTB Meclisinin hizmet resmini yüzde 25’ten yüzde 21’e indirme kararı aldığını kaydetti.

Her bir yüzdelik diliminin ciddi bir meblağ karşılığı bulunduğunu belirten Harmancı, “Ekonomik akıl ve kararlı çalışmalarımız sayesinde konutlar için hizmet resminde 2024 yılı için ortaya çıkan ücrette indirime gidebiliyoruz.” dedi.

Belediyeler Yasası'nın LTB için mağduriyet yarattığını kaydeden Başkan Harmancı şöyle konuştu:

“Eğer hayatın daha da ucuzlamasını istiyorsak 2022 yazında sunduğumuz somut önerilerimiz masadadır. Bugün ana muhalefet ile iktidar Meclis’in nerede ise yüzde 90’ına sahiptirler. Eğer bu önerilerimizi dikkate alırlarsa Lefkoşalılara daha etkin hizmeti daha ucuza verme şansımız olacak”

Söz konusu önerilerini de hatırlatan Harmancı, şöyle dedi:

“Güney Kıbrıs’taki araçlar için kesilen sigortaların yüzde 10’unun ilgili belediyeye aktarılması, bunun karşılığı yıllık ortalama 2 Milyon Euro’dur. Şehirdeki üniversitelere kayıt yapan her yabancı öğrenciden bir akademik yıl için 50 Euro alınması ki bunun da karşılığı 2 Milyon Euro civarındadır. Altını çizmek isterim ki, bu iki gelir kaleminin hiçbiri şehirde yaşayan insanlardan değildir. Üçüncü önerimiz emlak vergilerinde vergi adaletin sağlanması. Pahalı evde oturan biri varsa pahalıdan ödesin, vergi adaleti sağlansın, emin olun ki buradan da önemli bir ihtiyaç karşılanacaktır. Devlet kurumları da emlak vergisi versin ya da belediyelerle mahsuplaşsın. Dördüncü olarak da eğer coğrafya ve nüfus paralelliğinde bir devlet katkısı var ise, o zaman devlet yükünü çeken kaymakamlık sahibi belediyelere de yerel gelirlerden %1 daha fazla kaynak aktarılsın”

Harmancı, söz konusu maddelerin hayat bulması için hem muhalefet hem de iktidar partisine çağrıda bulundu.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya “2014’te büyük bir enkazdan belediyeyi devralan şimdiki yönetim ile gerek belediyenin sürdürülebilmesi gerekse emekçilerin hak ve menfaatlerinin korunması konusunda adeta iğneyle kuyu kazar gibi bu günlere geldik” dedi.

Mehmet Harmancı’ya çalışandan yana koyduğu iradeden dolayı teşekkür eden Yalınkaya “Değiştirilen yasa ile LTB’nin mağduriyeti oluştu. Hükümetten bu yasayı tekrar ele alarak daha gerçekçi, daha somut kararlarla ve tüm belediyeleri mutlu edebilecek şekilde, halka hizmet verebilecek konuma getirmelerini talep ediyoruz.” dedi.