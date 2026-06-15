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LTB Yaz Atölyeleri kayıtları yarın başlıyor

LTB Yaz Atölyeleri kayıtları yarın başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak için düzenlediği Yaz Dönemi Çocuk Atölyeleri 1 Temmuz’da başlıyor.

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak için düzenlediği Yaz Dönemi Çocuk Atölyeleri 1 Temmuz’da başlıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, atölyelere kayıtlar yarın başlayıp 30 Haziran’a kadar, mesai saatlerinde LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde (Deniz Plaza arkası) yapılabilecek. 

Atölyeler; sanat, spor, teknoloji, mutfak, yoga, pilates ve zeka oyunları gibi farklı alanlarda gerçekleştirilecek. Atölyeler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 0548 853 0582 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

 

Atölyeler

Yaratıcı Sanat Atölyesi I; Eğitmen Taylan Taşören, 5-8 yaş, her pazartesi, 09.30-10.30 Merkez Lefkoşa’da, ücreti 5.000 TL (malzeme dahil), süresi 8 hafta.

Hip Hop: Ritminle Harekete Geç; Eğitmen Bekir Şimşek, 7-12 yaş, her pazartesi, 10.30-11.30 Merkez Lefkoşa’da, ücret 4.000 TL, süresi 8 hafta.

Lego ile Robotik Kodlama; Eğitmen Işın Barsakcı, 6-10 yaş, her salı, 10.00-11.00, LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde, ücret 4.000 TL, süresi 8 hafta.

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