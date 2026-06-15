LTB Yaz Atölyeleri kayıtları yarın başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak için düzenlediği Yaz Dönemi Çocuk Atölyeleri 1 Temmuz’da başlıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, atölyelere kayıtlar yarın başlayıp 30 Haziran’a kadar, mesai saatlerinde LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde (Deniz Plaza arkası) yapılabilecek.

Atölyeler; sanat, spor, teknoloji, mutfak, yoga, pilates ve zeka oyunları gibi farklı alanlarda gerçekleştirilecek. Atölyeler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 0548 853 0582 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Atölyeler

Yaratıcı Sanat Atölyesi I; Eğitmen Taylan Taşören, 5-8 yaş, her pazartesi, 09.30-10.30 Merkez Lefkoşa’da, ücreti 5.000 TL (malzeme dahil), süresi 8 hafta.

Hip Hop: Ritminle Harekete Geç; Eğitmen Bekir Şimşek, 7-12 yaş, her pazartesi, 10.30-11.30 Merkez Lefkoşa’da, ücret 4.000 TL, süresi 8 hafta.

Lego ile Robotik Kodlama; Eğitmen Işın Barsakcı, 6-10 yaş, her salı, 10.00-11.00, LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde, ücret 4.000 TL, süresi 8 hafta.