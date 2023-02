Londra’da Hangi Bölgede Kalınır? En İyi Bölgeler

YENIDUZEN ADVERTORIAL

West End (Covent Garden, Soho, Leicester Square, Oxford Street, Mayfair), Londra'nın tiyatrolarının çoğu, en iyi sanat galerileri, her bütçeye uygun mükemmel, çeşitli yemek mekanları ve Londra'nın gece hayatının merkezi ve elverişli bir bölgedir.

Londra’da nerede kalınır ? Sorusuna en iyi cevap, aslında şehirden ne beklediğinize ve bütçenize göre değişiklik gösterebiliyor. Bu şehirde çok fazla mahalle bulunuyor. Bu yüzden de doğru bölgeye karar vermek çok da kolay olmuyor.

Londra’da Nerede Kalmalı ?

Birleşik Krallık'ın başkenti ve en büyük şehri olan Londra, Avrupa'nın en iyi destinasyonlarından biridir! Mükemmel gastronomi, mimari, sanat, tarih, alışveriş, gece hayatı, gezi ve daha fazlasıyla ilgilenen herkes için güzel bir şehir.

Gezi söz konusu olduğunda, South Bank ve Bankside büyük cazibe merkezlerine - London Eye, Tate Modern, the Shard - erişim için mükemmeldir ve City of London da popüler turistik yerlerden payına sahiptir, ancak her ikisinin de kalacak çok az yeri vardır. South Kensington, müzeler ve alışveriş için mükemmeldir; oteller pahalı olma eğilimindedir. Covent Garden ve Soho, nehre, Westminster'a ve diğer görülmeye değer yerlere yakınlıkları nedeniyle çok yönlüdür ve geniş konaklama yerleri bir nimettir.

South Kensington, aileler için Londra'da kalınabilecek en iyi yerlerden biridir. Mahalle nispeten sessiz ve her yaş için çok sayıda etkileşimli sergiye sahip iki yıldız müzesi var. Hemen kuzeyde oyun alanları ve soğuk aylarda aile dostu Kış Harikalar Diyarı ile Hyde Park yer alır. Marylebone, Hyde Park'a, Regent's Park'taki Londra Hayvanat Bahçesi'ne ve daha büyük çocuklar arasında popüler olan Madame Tussauds'a kolayca ulaşılabilecek bir başka iyi seçenektir.

Londra'ya ilk gelişinizse, Covent Garden kendinizi temel almak için en iyi mahalledir. Merkezi bir konuma sahiptir, harika bir yemek ve tiyatro ortamına sahiptir ve Ulusal Galeri, Parlamento Evleri ve London Eye gibi çok sayıda büyük cazibe merkezine yürüme mesafesindedir. Londra'nın diğer bölgelerine mükemmel toplu taşıma bağlantıları vardır ve diğer ilgi çekici yerlere ulaşmak için Thames boyunca bir tekneye binmek kolaydır. Her bütçeye uygun konaklama da da vardır.

Büyüleyici balayı otelleri, büyüleyici restoranlar ve yapılacak romantik şeyler Mayfair, Marylebone ve South Kensington'da kolayca bulunabilir. Mayfair, The Ritz ve Connaught gibi ünlü 5 yıldızlı oteller ve La Gavroche ve Corrigan's Mayfair gibi Londra'nın en ünlü restoranlarından bazılarıyla Eski Dünya zenginliği ve cazibesidir.

İşte Londra’da konaklama için tercih edebileceğiniz en iyi bölgeler;

Westminster

Londra'nın göbeğinde, batıda modaya uygun Kensington ve Chelsea, doğuda City of London ve en güney sınırını Thames ile sınırlayan Westminster bölgesi, Londra’da konaklama yapabileceğiniz en popüler bölgelerden bir tanesi.

Bölgenin çoğu işletmelere ve hükümet binalarına ayrılmıştır, ancak burada çok sayıda otel de bulunmaktadır. Görülecek yerler arasında en ikonik Londra görüntüleri yer alır: Westminster Sarayı (daha çok Parlamento Evleri olarak bilinir), London Eye, Big Ben ve St Paul Katedrali gibi şehrin ana cazibe merkezleri bu bölgede yer almaktadır.

Londra'nın kalbi olarak, ister kedi kafeleri ister baloncuklu çay dükkanları olsun, en son trendlere sıkı sıkıya bağlı olan çok sayıda gece kulübü, pub, restoran ve bar vardır.

Thames Nehri, Mayfair, Belgravia ve Soho arasında sıkışmış olan Westminster, İngiltere'nin güç merkezidir. Buradaki restoran ve konaklama yerleri azdır, ancak Parlamento Evleri, Londra'nın en iyi sanat galerilerinden üçü, Big Ben ve Trafalgar Meydanı dahil olmak üzere Londra'nın en büyük cazibe merkezleri şehrin bu merkezi bölgesinde yoğunlaşmıştır.

Covent Garden

Soho'nun doğusunda bulunan Covent Garden, Londra'da ilk kez kalınacak en iyi bölge olarak sıklıkla tavsiye edilir. Neden?, çünkü Covent Garden her türden gezgine ve ilgi alanına hitap ediyor.

Burada tonlarca harika restoranın yanı sıra marketler, barlar, mağazalar, büyüleyici Arnavut kaldırımlı sokaklar ve daha fazlasını bulacaksınız. Ayrıca çok elverişli bir konuma sahiptir ve şehrin geri kalanına bağlıdır, bu nedenle etrafta dolaşmak çocuk oyuncağı olacaktır.

Covent Garden'daki ilgi çekici yerler her türden gezgini eğlendirecek! İster müzeleri ziyaret etmeyi, ister sokaklarda dolaşıp atmosferin tadını çıkarmayı tercih edin, bunu ve daha fazlasını Londra'nın bu semtinde yapabileceksiniz!

Londra'nın en iyi yemeklerinden bazıları Covent Garden çevresinde yapılır. Yoğun sokak kümesi, ucuz Hint, Meksika ve Brezilya mini zincirlerinden lüks kaliteli yemeklere ve mükemmel yerel yemekler sunan geleneksel barlara kadar değişen restoranlarla doludur. Covent Garden, Çin Mahallesi'ne ve aynı zamanda zanaatkâr kafeleri ve küresel tekliflerle dolu Soho'ya 5 dakikalık yürüme mesafesindedir. Hyde Park çevresindeki oteller, Londra'nın en iyi Michelin yıldızlı restoranlarını sunar. Camden, East End ve King's Cross, sokak yemekleri için harikadır. Covent Garden’daki en iyi otel tavsiyeleri isterseniz Camden çevresine göz atabilirsiniz. Bölgenin en iyi konaklama birimleri burada yer alır.

Soho

Soho'da çok sayıda kulüp ve gece geç saatlere kadar açık barlar vardır, başkentin en canlı kulüplerinden bazılarına da yürüme mesafesindedir.

Trendy Soho, son on yılda bir tür yenilenme geçirdi. Eskiden şehir merkezinin oldukça köhne bir kısmı, şehrin en canlı bölgelerinden birine dönüşmüştür.

Westminster ilçesinde yer alan Soho, Londra'da olabildiğince merkezi olmak için tercih edilebilecek bölgelerden biri. Hareketli sokaklara sahip olan bu mahalle, London Eye, Buckingham Sarayı, Oxford Sirki, Big Ben, Piccadilly Circus, Londra Tiyatrosu, Leicester Meydanı ve çok daha fazlası dahil olmak üzere birçok önemli cazibe merkezine yürüme mesafesinde.

Kensington - Chelsea

Kensington, şehrin en ünlü müzelerinden bazılarına sahiptir: Doğal Tarih Müzesi, Bilim Müzesi ve muhteşem eklektik Victoria & Albert Müzesi (V&A).

Yürüme mesafesindeki ücretsiz müzelerin sayısı ve biraz daha rahat temposu sayesinde Kensington, Londra'da bir aile ile kalınabilecek en iyi bölgedir. Kensington ve Chelsea, tüm Londra'nın en zengin bölgelerinden 2'sidir ve şehir merkezine son derece iyi bağlantılara sahiptir!

Kensington ve Chelsea, Hyde Park'ın güneyinde yer alır ve şehirdeki en lüks otellerde kalmak için fazladan para ödemeyi umursamayan insanlar için mükemmel seçimlerdir. Bu alanlar aynı zamanda Londra'daki Museum Quarter'a da ev sahipliği yapıyor, bu nedenle kültür severler için kesinlikle tavsiye ediliyor. Soho, gece hayatı için planı olan herkes için Londra’da nerede kalınır ? Sorusuna en popüler cevaplardan biridir.

Shoreditch ve Spitalfields

Vintage dükkanları, sanat galerileri ve sokak sanatını seviyorsanız, Shoreditch ve Spitalfields'ın en iyi seçenekleriniz olması gerektiğini söyleyebilirim

Shoreditch ve Spitalfields, sanat ve kültürle ilgilenen gençler için harika. Aynı zamanda canlı gece hayatıyla dolup taşıyorlar, bu nedenle, ister gündüz ister gece ziyaret edin, burada her zaman yapacak bir şeyler olacaktır!

Ayrıca, mümkün olduğunca çok uluslararası mutfağın tadına bakmak istiyorsanız, Shoreditch gitmek için harika bir yerdir. Shoreditch aynı zamanda Londra'ya ilk ziyaretimde kaldığım mahalleydi ve bayıldım!

Etrafta tonlarca harika mağaza vardı ve Liverpool Street İstasyonu'na çok yakın kaldım, bu da Londra'da istediğim herhangi bir merkezi bölgeye anında ulaşabileceğim anlamına geliyor.

Brixton ve peckham

Sırt çantalı gezginlerin sevdiği bütçeye uygun bölgeler arıyorsanız, Brixton ve Peckham sizin için doğru seçimler

Kendinizi her zaman bir şeyler oluyormuş gibi görünen çok canlı bir alana yerleştirmek ve diğer gezginlerle tanışmak istiyorsanız, o zaman bu iki alan (birbirine yakın olan) mükemmel

Brixton aynı zamanda David Bowie'nin doğduğu yerdir ve havalı yemek mekanları (özellikle Brixton Market), canlı müzik mekanları veya canlı pub'larla ilgileniyorsanız, tavsiyelerimden biri.

Londra'nın sevdiğim yanı bu, nerede olursanız olun harika bir pazar, en iyi (ve bazen en ucuz) gizli mücevherleri ve eğlenceli insanları bulabileceğiniz inanılmaz butik dükkanlar var! Londra’da nerede kalınır ? Sorusuna en ideal ve en popüler cevaplardan bir tanesi diyebiliriz.

Londra'nın En Güvenli Bölgeleri

Londra'nın en güvenli mahalleleri, en varlıklı mahalleler olma eğilimindedir. Mayfair, South Kensington, Knightsbridge, Belgravia, Chelsea - bunların tümü, günün herhangi bir saatinde dolaşmak için büyük ölçüde güvenlidir. Bloomsbury ve Fitzrovia da oldukça güvenlidir, ancak geceleri standart önlemler geçerlidir. Covent Garden genel olarak iyidir, ancak hafta sonu geceleri geç saatlerde işler hareketlenebilir.

Londra'nın Güvenli Olmayan Bölgeleri

East End'in Hackney ve Shoreditch gibi bazı bölümleri geceleri kabataslak olabilir. King's Cross bölgesi yenilenmiş olsa da, tren istasyonunun etrafındaki alan hala perişan ve gece geç saatlerde dolaşmamak en iyisidir. Camden gündüzleri iyidir, ancak gündüz saatleri dışında soygun ve saldırılarla ünlüdür. Soho ve Leicester Square bölgesi de gece geç saatlerde zor olabilir ve Hyde Park'tan en iyi şekilde hava karardıktan sonra kaçınılır.

Londra’da nerede kalınır ? Sorusu için daha çok sayıda farklı bölgelerden bahsetmek mümkün. Fakat Londra’da 3-4 gün gibi bir süre kalmayı planlıyorsanız çok sayıda iyi otele ev sahipliği yukarıdaki bölge tavsiyelerimize göz atarak başlayın deriz.