İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, iki yasa tasarısını onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dün, Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı. Toplantıda iki yasa tasarısı onaylanarak Genel Kurul’a sevk edildi, bir yasa tasarısıyla ilgili çalışmalar ise bir sonraki toplantıda devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite ilk olarak gündeminde bulunan, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı" ele aldı ve oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu. Komite toplantısına ayrıca, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili Erkut Şahali de katıldı.

Komite, daha sonra “Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’nı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) ” ele aldı ve oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS, KAMUSEN ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Komite, son olarak, “İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Komite, bahse konu yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Özel Hastaneler Birliği’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısında Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de hazır bulundu.

Sunat Atun başkanlığındaki komite toplantısına; Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.