Güneyde aşırı sıcaklar için sarı uyarı
Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bugün hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği için sarı uyarı yaptı.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bugün hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği için sarı uyarı yaptı.
Kıbrıs Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bugün iç kesimlerde en yüksek sıcaklığın 40 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor.
Güneydeki Meteoroloji Dairesi uyarının bugün 13.00- 16.00 saatleri arasında geçerli olduğunu duyurdu.
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