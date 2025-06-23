Seramik atölyesi sergisi açıldı

Girne Belediyesi, el emeği ve sanatın buluştuğu anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Seramik Eğitmeni Bedia Kale öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Seramik Atölyesi Sergisi’, 23 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşen açılış ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Gerçekleşen açılışa Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide, atölye çalışmalarına katılan sanatçılar; Çiğdem Polatkan, Deniz Poyrazoğlu, Fidan Gülman, Güner Aksu Babacan, Hande Deryagil, Hatice Deryagil, Lema Deryagil, Özlem Gazi Küçük, Yağmur Birce Öztürk, Anna Zhang, İnci Yürek ve İpek Ergür’ün hayat verdiği seramik eserler, 23-27 Haziran tarihleri arasında mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek.