“Kısa Süren Saltanat” yarın Amfi Tiyatro’da sahnelenecek

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “21. Kıbrıs Tiyatro Festivali” kapsamında “Kısa Süren Saltanat” oyunu, yarın Girne Amfi Tiyatro'da sahnelenecek. Oyun saat 20.30'da başlayacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, John Steinbeck’in kaleme aldığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği oyunun, bilet ücretlerinin 300 TL olduğu belirtildi ve biletlerin, www.gisekibris.com, www.kibrisbiletcim.com, www.adatickets.com ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden ya da kapıdan temin edilebileceği kaydedildi.