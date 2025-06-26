"Mücadelesi demokrasimize ışık tutuyor"

Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin simge isimlerinden, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski genel sekreterlerinden Naci Talat Usar, ölümünün 34’üncü yılında Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı.

Düzenlenen anma törenine 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, milletvekilleri, MYK ve Parti Meclisi üyeleri, çok sayıda partili ile Naci Talat’ın ailesi katıldı. Anma etkinliğinde, CTP Milletvekili ve aynı zamanda Naci Talat’ın kızı Sıla Usar İncirli ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kabri başında konuşma yaptı.