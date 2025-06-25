"Kıbrıs'a gelen İsrailli sayısı 15 bine ulaştı"

Güney basınının yüksek tirajlı gazetelerinden Politis, "Başka bir vadedilmiş toprak gibi. Yahudiler neden Kıbrıs'tan arazi alıyor?" başlığı ile yayımladığı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden ev ve arazi alan İsraillileri sayfalarına taşıdı.

Politis'in internet sitesinde yer alan haberde, İsrail-İran çatışmalarının ardından Kıbrıs’ın güneyine giden İsraillilerin sayısının 15 bine ulaştığı belirtildi.

"Başka bir vadedilmiş toprak gibi. Yahudiler neden Kıbrıs'tan arazi alıyor?" başlığıyla yayımlanan haberde, Kovid-19 salgını sırasında da İsraillilerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni arka bahçeleri gibi kullandıklarına dikkat çekilerek, Yahudi Chabad Örgütü'nün, güneydeki varlığına işaret edildi.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gelen Yahudilerin neredeyse bir şehir kurdukları savunularak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Chabad Örgütü'ne ait 6 ev, bir sinagog, bir anaokulu, bir Mikve (dini ritüel banyosu), bir Kaşrut (Yahudiler için 'Helal' sertifikasyon kuruluşu), bir mezarlık ve yaz programları için aktivite alanı bulunduğu bilgisine yer verildi.

AKEL benzer endişeleri taşıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ana muhalefet görevini üstlenen Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Başkanı (Genel Sekreter) Stefanos Stefanu, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, İsraillilerin Kıbrıs’ın güneyinde kontrolsüz şekilde topraklar satın aldığına işaret ederek, "Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, "Büyük tehlike yolda. Ülkemiz elden gidiyor" uyarısında bulunan Stefanu, İsraillilerin kritik ve ulusal güvenliği tehdit eden yerlerden de mülkler aldığına değinerek, şunları söyledi:

"İsrail vatandaşlarının, siyonist okulları ve sinagoglar kurarak kapalı alanlar (gettolar) yaratma olgusunun gelişimini görüyoruz. İsraillilerin Kıbrıs'ta önemli ekonomik birimleri ve geniş toprak alanlarını, organize ve kapsamlı bir şekilde satın aldıklarına tanık oluyoruz."

AKEL'in kongre nedeniyle sosyal medya paylaşımlarında da "Yeni İsrail", "İsrail'in yeni işgal ettiği ülke" ifadeleri öne çıktı.