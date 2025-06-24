Baf Uluslararası Film Festivali 10.yaşını kutluyor

Baf Uluslararası Film Festivali (PIFF) bu yıl 10.yaşını 27-29 Haziran tarihleri ​​arasında Technopolis20 kültür merkezinde kutlayacak. Dünyanın dört bir yanından, komedilerden belgesellere özenle seçilmiş kısa filmlerin seçkisini sunan bir sinema kutlamasına dönüşecek PIFF kapsamında 27 Haziran Cuma günü izleyicilerin yıllar içindeki en sevdiği komedilerle bir komedi gecesi düzenleyecek. 28 ve 29 Haziran gecelerinde ise 11 ülkeden toplam 18 yönetmenin filmleri gösterilecek.

Abdullah Harun İlhan’ın "Özgür Sözcükler: Gazze'den Bir Şair" belgeseli de gösterilecek

18 filmin arasında Türkiye’den Abdullah Harun İlhan’ın yönettiği 2025 yılı yapımı “Free Words: A Poet From Gaza” adlı belgesel filmi de yer alacak. "Özgür Sözcükler: Gazze'den Bir Şair", Gazze'nin kalbinde yankılanan sesiyle yetenekli bir şair olan Mosab Abu Toha'nın hayatını ve sanatını inceleyen dokunaklı bir belgesel. Film, baskı altında yaşamanın karmaşıklıklarıyla mücadele ederken Mosab'ın yolculuğunu derinlemesine inceliyor. İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan Mosab'ın hapsedilmesi, uluslararası edebiyat camiasında bir tepkiye yol açtı ve eserinin derin etkisini ve şiirin bir direniş aracı olarak gücünü vurguladı. Samimi röportajlar, şiirsel görseller ve etkileyici şiirlerinin okunmasıyla belgesel, zorluklar karşısında gerçeğini ifade etmeye kararlı genç bir sanatçının dayanıklılığını ortaya koyuyor. Saat 20:45’te başlayacak gösterimler ingilizce altyazılı ve ücretsiz olacak.

Festival Direktörleri Nicolas Iordanou and Sylvia Nicolaides, “Bu yıl 10.yaşımızı kutluyoruz. Bu yüzden takvimlerinizi işaretleyin ve 10 yıllık sinema deneyimini ve iyi hisleri kutlamak için soğuk bir içecek için bize katılın. Kendinizi sinemanın büyüsüne bırakın ve büyüleyici Baf şehrinde hikaye anlatıcılığının gücünü deneyimleyin.” çağrısını yaptılar.

Ingrid Brandth’in 10. yıl afişini hazırladığı PIFF ile ilgili daha fazla bilgi için:

Websitesi: https://www.piffcyprus.com/

Facebook: https://www.facebook.com/piffcyprus/

Instagram: https://www.instagram.com/PaphosFilmFestival/